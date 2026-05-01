Día del Trabajo: miles de trabajadores y extrabajadores sindicalizados llenan el Zócalo capitalino con protestas y demandas

En un contexto de preocupación e incertidumbre por conflictos internacionales e inflación, miles de trabajadores demandan rezagos a sus derechos laborales en este Día del Trabajo en el Zócalo de la CDMX.

Como cada 1 de Mayo miles de trabajadores y extrabajadores en su mayoría sindicalizados se dieron cita en diversos puntos de la Ciudad de México como el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución y varias estaciones del metro capitalino para llegar al Zócalo a manifestar inconformidades y demandas a derechos laborales.

De los diversos gremios sindicales llegaron desde temprana hora a inmediaciones del Zócalo capitalino miles de trabajadores ataviados con camisetas alusivas a sus sindicatos, banderas y pancartas con diversas exigencias.

Y al consabido grito de sindicatos unidos jamás serán vencidos, integrantes de distintas organizaciones del llamado sindicalismo, independiente, volvieron a tomar las calles en esto que denominaron jornada nacional de lucha por los derechos de los trabajadores para conmemorar el Día Internacional del Trabajo.

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Entre los primeros en plantarse en la Plaza de la Constitución, fuero los trabajadores pensionados de PEMEX, quienes a partir de este día y el reciente pago vieron disminuidas sus pensiones, que desde el Gobierno Federal fueron dadas a conocer como “pensiones doradas”.

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El contingente de trabajadores y extrabajadores de Pemex fuero de los primeros en instalarse en el Zócalo capitalino en demanda de la no retroactividad de la reforma de pensiones. Ampliar

El secretario general del sindicato de trabajadores telefonistas de la República mexicana (STRM) Francisco Hernández Juárez expresó durante el mitin:

“Pero no quiero ser pesimista. Yo, desde ninguna manera, dudo de que haya buena voluntad del gobierno para establecer esta mesa de diálogo y tratar los problemas laborales. Pero no depende de su buena voluntad la solución de los problemas. Los trabajadores, los sindicatos, tenemos que organizarnos, fortalecer nuestra unidad, pero también fortalecer nuestra capacidad de lucha”.

Por su parte, el secretario general del sindicato de trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) Carlos Hugo Morales respaldó a la Presidenta Claudia Sheinbaum, pero advirtió que “las cosas no están bien” por la división laboral, huelgas y desigualdad en salarios…

“Por qué nosotros también el día de hoy venimos a decirle a ella nuevamente que la respaldamos total y cabalmente por respetar la soberanía de este país. Pero también le venimos a decir que las cosas no están bien, las cosas no están bien porque sigue prevaleciendo en este país la división, la división entre trabajadores de primera y de segunda”, advirtió el líder de los trabajadores de nuestra máxima casa de estudios.

En su oportunidad, el líder de la confederación revolucionaria, obrero campesina (CROC), Isaías González Cuevas, llamó a reforzar la sindicalización y a defender derechos laborales al tiempo que advirtió que millones de trabajadores carecen de representación sindical y los convocó a organizarse para enfrentar la precariedad laboral…

“Que hagan su sindicato independiente, su sindicato autónomo, pero que se organicen, que se sindicalicen para que también defiendan sus derechos, como lo hacemos los que estamos organizados, compañeras y compañeros. Este primero de mayo es para eso, para reivindicar los derechos de las y los trabajadores, pero para eso hay que estar organizado, compañeras y compañeros”, apuntó el dirigente de la CROC.

La marcha principal convocada por la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Mesa de Diálogo y AGT partió a las 9 am de Eje Central y 5 de Mayo al Zócalo, con rumbo al Zócalo capitalino donde realizaron un mitin con pronunciamientos.

La coordinadora nacional de trabajadores de la educación (CNTE) y la nueva central salieron a la misma hora de la Glorieta del Ángel de la Independencia al Zócalo.

Al final del mitin y las movilizaciones, el saldo fue blanco.

En México el 1 de Mayo se conmemora desde 1913, cuando las primeras organizaciones de obreros se reunieron para demandar, como ahora, mejores condiciones laborales. Este día salieron a relucir las demandas por hora extra, mejores condiciones e insumos para realizar las labores y sobre todo el no recorte a las pensiones de muchos de los trabajadores ya jubilados.

ahz.

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