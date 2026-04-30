Paga triple el Día del Trabajo 2026: 1 de mayo, ¿cuánto dinero extra te toca por ley?

El 1 de mayo de 2026 se paga triple por laborar el Día del Trabajo. Conoce aquí cuánto dinero extra te toca por ley.

Sabemos que sacrificar el descanso no es fácil, pero la recompensa viene en el sueldo porque este viernes se debe aplicar la paga triple el Día del Trabajo 2026 y si vas a trabajar este 1 de mayo, es bien importante que sepas cuánto dinero extra te toca por ley, así aseguras que tu esfuerzo se vea reflejado con cada peso que te corresponde.

¿El 1 de mayo se paga doble o triple?

El 1 de mayo se paga triple. De acuerdo con el Artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo, las personas que deban prestar servicios el 1 de mayo tienen derecho a recibir su salario normal más un salario doble por el servicio prestado; es decir, un pago total de tres veces tu salario diario.

¿El feriado del 1 de mayo se paga?

Sí, el feriado del 1 de mayo se paga obligatoriamente. Al ser un día de descanso oficial según el calendario laboral mexicano, si descansas, recibes tu sueldo íntegro. Si lo trabajas, la institución debe cubrir el pago extraordinario mencionado anteriormente.

¿Cómo se paga el feriado del 1 de mayo?

Se paga un salario normal más un salario doble por el servicio prestado.

Es decir, quienes laboren este viernes tienen derecho a un pago triple. Para los trabajadores que perciben el salario mínimo general, el total será de $945.12 MXN; mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte, la cantidad correspondiente es de $1,322.61 MXN.

Si tu percepción diaria es superior a estas cifras, simplemente debes triplicar tu sueldo por ese día.

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¿Qué día se descansa el 1 de mayo de 2026?

Este año, el descanso obligatorio cae el viernes 1 de mayo de 2026. Al ser viernes, esto significa que para muchos trabajadores se formará un puente o fin de semana largo para retomar actividades el lunes 4 de mayo.

¿Es feriado el 1 de mayo?

Sí, es feriado oficial e irrenunciable. El 1 de mayo es una de las fechas contempladas en la Ley Federal del Trabajo como descanso obligatorio en todo el territorio nacional.

¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo sobre el 1 de mayo?

La Ley Federal del Trabajo establece que es un día de descanso obligatorio en conmemoración del Día del Trabajo. Además, dicta que si el patrón y los trabajadores no llegan a un acuerdo sobre quiénes deben laborar, nadie está obligado a hacerlo.

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