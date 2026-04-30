Hoy No Circula 1 de mayo: Autos que descansan en el puente del Día del Trabajo / abalcazar

Aunque hoy es un día de descanso para la mayoría de los capitalinos y mexiquenses, las restricciones vehiculares no se toman el día libre. El programa Hoy No Circula opera de manera normal este viernes en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que es fundamental verificar si tu auto puede salir a las calles.

Recuerda que durante mayo las temperaturas suelen ser muy elevadas, lo que mantiene bajo vigilancia constante la calidad del aire. Evita que una multa empañe tu día festivo; el programa rige de las 5:00 a las 22:00 horas.

¿Qué autos NO circulan el 1 de mayo?

De acuerdo con el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben suspender su tránsito son:

Vehículos con engomado AZUL.

Terminación de placa 9 y 0.

Holograma de verificación 1 y 2.

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¿Quiénes SÍ pueden circular en el Día del Trabajo?

Los siguientes vehículos están exentos y pueden transitar sin restricciones por la CDMX y el Edomex:

Vehículos con Holograma 00 y 0.

Autos eléctricos e híbridos (con placa o holograma “Exento”).

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar con permiso vigente.

¿Cuál es el horario del Metro, Metrobús y el transporte público en CDMX el 1 de mayo de 2026?

Si eres sorprendido circulando sin permiso, podrías recibir una sanción económica de entre 20 y 30 UMA. Para este 2026, esto representa un gasto de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), además del traslado de tu vehículo al depósito vehicular (corralón), lo cual suele ser más complicado de resolver en día festivo.