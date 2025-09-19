COPARMEX pide certeza jurídica para inversión y defiende revisión del T-MEC en 2026

El presidente de COPARMEX, Juan José Sierra, destacó que la revisión del T-MEC es clave para atraer inversiones y fortalecer la integración de Norteamérica.

El presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Juan José Sierra Álvarez, aseguró que el compromiso de México es generar confianza y estabilidad para atraer inversiones y consolidar la integración productiva con Norteamérica.

Durante la inauguración del foro SUMMIT de Grandes Empresas COPARMEX: Rumbo Económico de México y Norteamérica, el dirigente subrayó que la revisión del T-MEC en 2026 representa una oportunidad para reafirmar los vínculos con Estados Unidos y Canadá.

¿Qué condiciones exige COPARMEX para atraer inversión?

Sierra Álvarez señaló que solo con certeza jurídica será posible detonar proyectos de alto impacto que beneficien a empresarios, trabajadores y millones de familias mexicanas.

“En este contexto, el Estado de derecho es indispensable. Necesitamos seguridad, reglas claras y políticas responsables que den confianza a los inversionistas y estabilidad a las empresas”, afirmó.

El presidente de COPARMEX resaltó que la democracia y el respeto a los derechos humanos deben ser principios irrenunciables que fortalezcan la relación trilateral.

¿Qué opinó el sector empresarial sobre el T-MEC?

En su intervención, Alejandro Valenzuela, presidente del consejo de Banco Azteca, destacó que el T-MEC “le cambió la vida a México” al abrir la economía y permitir la competencia con Estados Unidos.

“De haber sido una economía encerrada, el T-MEC nos permitió entender el mundo, competir con la economía más grande y complementarnos con ella”, subrayó.

Valenzuela pidió a los gobiernos facilitar puentes en lugar de obstáculos, para que las empresas generen empleos, paguen impuestos y fortalezcan la economía nacional.

El foro concluyó con un llamado a que el sector empresarial de México, Estados Unidos y Canadá asuma la responsabilidad de fortalecer las cadenas de valor compartidas, impulsar proyectos de innovación y consolidar a Norteamérica como motor de crecimiento global.

