Maratón de donación de sangre en México busca superar 5 mil unidades

La Secretaría de Salud alista el Segundo Maratón de donación de sangre “Extiende tus brazos por México”, una jornada nacional que se llevará a cabo del 1 al 5 de junio con el objetivo de reforzar las reservas en el país.

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¿Cómo participar en el maratón de donación de sangre?

El llamado es para bancos de sangre y centros de colecta, tanto públicos como privados, que durante esos días deberán organizar campañas de donación en sus instalaciones o en puntos externos, enfocadas únicamente en donantes voluntarios y altruistas.

Las instituciones interesadas podrán registrarse del 17 de abril al 8 de mayo a través del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, que coordinará la estrategia a nivel nacional.

#ComunicadoSalud



Secretaría de Salud invita a bancos de sangre y centros de colecta a participar en el 2° Maratón de Donación de Sangre



➡️ https://t.co/eR39qVk8yF pic.twitter.com/xAERreLrEF — SALUD México (@SSalud_mx) April 30, 2026

¿Cuál es la meta de la jornada nacional?

La dependencia informó que la meta es superar las más de 5 mil unidades de sangre recolectadas en 2025 y fortalecer el abasto, ante la necesidad constante de componentes sanguíneos en hospitales.

¿Por qué es importante donar sangre?

La jornada se efectuará en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, fecha clave para promover la donación voluntaria en México y concientizar sobre la importancia de este acto para salvar vidas.

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