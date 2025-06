México es el último país en el mundo en donaciones voluntarias de sangre

El año pasado en nuestro país se registraron tan sólo 1.5 millones de donaciones, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda más de 5 millones anuales.

Esto significa que únicamente el 8.1% de las donaciones son voluntarias y la mayoría de éstas se realizan por reposición en momentos de urgencia médica.

Ante este panorama y en el marco del Día del Donante de Sangre, el presidente nacional de Cruz Roja Mexicana, Carlos Freaner Figueroa, expuso que esta fecha es un homenaje a quienes no esperan un llamado de auxilio para extender la mano. A quienes entienden que la sangre que corre por sus venas puede convertirse en el puente entre la muerte y la vida de una persona.

“Hoy, además de cifras, hablamos de historias. De esa joven que sobrevivió a un accidente porque alguien, sin conocerla, decidió donar. Del niño que, con una difícil enfermedad, puede continuar su tratamiento gracias a esa donación. De la madre que, tras una hemorragia, pudo volver a abrazar a su bebé en casa. Hablamos de vida, hablamos de esperanza, hablamos de humanidad. En este Día Mundial del Donante de Sangre, rendimos homenaje a quienes hacen de la empatía una acción”, expuso el presidente nacional de Cruz Roja Mexicana.

En la fecha internacional del festejó, se realizó la alianza que suscribieron con la aerolínea VOLARIS, para el transporte de sangre.

“Y hoy, con enorme emoción y profundo orgullo, celebramos también una alianza que transforma nuestra capacidad de respuesta y expande nuestros horizontes como institución humanitaria. Una alianza entre Cruz Roja Mexicana y Volaris. Gracias a esta alianza, inédita y comprometida hoy, podemos transportar sangre y hemocomponentes a donde más se necesitan. Bajo protocolos estrictos y seguros, con la velocidad que exige una emergencia. Porque con esta alianza, el cielo dejó de ser un límite. Ahora la ayuda viaja en avión, vuela alto, vuela con Volaris”, celebró Carlos Freaner Figueroa.

En su oportunidad, el director ejecutivo y presidente de VOLARIS, Enrique Beltranena, anunció que su aerolínea obsequiará un boleto de viaje a cada persona que done sangre en la Cruz Roja Mexicana, y se dijo una meta de 250,000 donantes.

“Este mes de donación de sangre a cada donador que venga a la Cruz Roja a donar, Volaris le va a donar un boleto para una transportación aérea. Mi objetivo, es llegar y donarte no más de 250 mil pases para poder hacer 250 mil donaciones más en el mes de junio”, anunció el presidente de VOLARIS.

Al señalar que el año entrante cumplirán 20 años de existencia, el presidente de VOLARIS destacó que durante el 2024 la aerolínea transportó 250 órganos y son el transporte más grande de órganos en la República Nacional”, enfatizó.

Por su parte el vicepresidente senior de VOLARIS, José Luis Suárez, detalló que la alianza con la Cruz Roja Mexicana consistirá en el transporte gratuito de sangre donada a través de sus operaciones de carga.

“Hemos diseñado un protocolo eficiente, seguro y ágil para movilizar la sangre donada hacia donde más se necesita. Coordinamos estrechamente con nuestros equipos de carga, con nuestros pilotos, nuestro personal en tierra y la propia Cruz Roja para asegurar que este recurso vital llegue a tiempo y en forma en condiciones óptimas y con la misma precisión que guía cada una de nuestras operaciones y cada uno de los más de 500 despegues que hacemos todos los días. Esta alianza demuestra cómo podemos utilizar nuestra red, nuestra infraestructura y conocimiento, así como las capacidades logísticas para contribuir a causas que salvan vidas. Esta alianza demuestra muchas cosas del profesionalismo que tenemos”, expuso el directivo de VOLARIS.

Reflexiones de los donadores altruistas

Irving León García:

“El proceso de donación al principio, pues al no tener una idea, uno piensa que es lo más difícil. Como lo había comentado antes, yo tengo todavía cierto miedo a las agujas, pero increíblemente a la hora de donar ese miedo pasa totalmente desapercibido. Considero que es un proceso desde el registro hasta el momento en que toman la muestra relativamente corto, dinámico, muy sencillo. Y creo que es un proceso que de verdad involucra a muchas partes, no tan solo al donante, sino también a la Cruz Roja, por ejemplo, al Banco de Sangre, en la promoción, en la difusión de este tipo de actos altruistas. Considero que es un proceso que más allá de lo sencillo, la gente debería de animarse a hacerlo… La donación altruista como tal dentro del significado es precisamente ser desprendidos, sin ningún tipo de interés, solamente hacerlo con la intención de ayudar. Y creo que esa es una de las motivaciones más grandes, porque ahí coloquialmente se puede decir quizás de esta vida no nos llevamos nada claro, pero podemos dejar una huella muy importante, podemos ayudar a salvar una vida y a prolongar la vida de alguien más”.

También los directivos han puesto su granito de arena

José Miguel Ramos, director de Banco de Sangre Cruz Roja:

“Sin duda, yo dono hace 10 años dos veces por año. En el cumpleaños de mi madre en julio 17 y mi cumpleaños en diciembre 17. Lo primero que hago antes del día de mi cumpleaños es venir a donar sangre. Es una manera de retribuir todos los años y agradecer un año más de vida”.

