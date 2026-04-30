Suspende INE servicio en módulos el 1 y 5 de mayo

La suspensión en módulos del INE afectará más de 840 sedes los días 1 y 5 de mayo, sin trámites ni citas disponibles durante esas fechas.

La suspensión en la atención de los módulos INE afectará a más de 840 sedes; los servicios se desarrollarán de manera normal el sábado 2 y el lunes 4 de mayo, en los horarios habituales.

Fechas sin servicio, trámites suspendidos

El Instituto Nacional Electoral, INE, informó que suspenderá servicios en sus más de 840 Módulos de Atención Ciudadana el viernes 1 y el martes 5 de mayo, conforme al calendario oficial de días de asueto.

Durante estas fechas no habrá trámites de inscripción al padrón electoral, actualización de datos ni reposición de la credencial para votar. Además, el sistema de citas en línea no asignará turnos para esos días.

El INE llamó a la ciudadanía a acudir puntualmente a sus citas programadas y a verificar la disponibilidad de servicios a través de su portal oficial.

📄 #BoletinINE | El #INE suspenderá las actividades en los más de 840 Módulos de Atención Ciudadana instalados en todo el país los dias viernes 1 y el martes 5 de mayo.



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Reanudación de actividades y atención

En un comunicado, indicó que los servicios se desarrollarán de manera normal el sábado 2 y el lunes 4 de mayo, en los horarios habituales.

Para más información, el Instituto puso a disposición el sistema de citas en línea y el servicio telefónico INETEL (800 433 2000).

La suspensión módulos INE forma parte del calendario oficial de días de descanso, por lo que se recomienda planificar los trámites con anticipación.

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