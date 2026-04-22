Cambios en el gabinete de Sheinbaum evidencian que Morena va en picada: Döring

El vocero del PAN en la Cámara de Diputados, señala que los recientes cambios en Morena muestran que el partido en el poder va en picada.

El vocero del PAN en la Cámara de Diputados, Federico Döring, aseguró que los cambios gabinete de la presidenta Sheinbaum, son un reflejo de la situación de ingobernabilidad y crisis política en que han sumido al país.

Señaló que los recientes cambios en Morena muestran que el partido en el poder va en picada, se desgasta cada vez más y que en las encuestas Claudia Sheinbaum se colapsa y evidencia su desesperación.

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Críticas a Morena y ajustes en el gabinete

El legislador panista remarcó que luego de que Esthela Damián anunciara su salida de la Consejería Jurídica de Presidencia para buscar una posible candidatura en Guerrero y abrir la puerta a la actual dirigente de Morena, Luisa María Alcalde para asumir el cargo de consejera jurídica, es muy vergonzante que las instituciones del Estado sean el premio de consolidación o centros de refugio para perfiles desechados en la 4T.

“Lo que refleja esto es el desgaste de Morena y que se está colapsando en las encuestas Claudia Sheinbaum y es su desesperación porque Morena va en caída libre por su corrupción, por el derrame petrolero, por la Barredora, por el huachicol fiscal, por la crisis de desaparecidos, por eso es que están interviniendo de emergencia al paciente que está en estado crítico en el hospital que se llama Morena”.

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Señalamientos por crisis y prioridades

Federico Döring lamentó que Sheinbaum esté más ocupada en salvar a su partido que en reparar el daño petrolero en las costas del Golfo que hasta el momento, no se han podido cuantificar los daños ambientales.

Reiteró que los cambios en el gabinete no son para mejorar el servicio público o el dinamismo del Ejecutivo, sino para recuperar la popularidad de Morena.

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