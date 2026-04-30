Inflación en México sube por frutas y verduras; PIB cae 0.8%: SHCP

Fueron los cambios en la política comercial de Estados Unidos y el conflicto en Medio Oriente, lo que contribuyó a la reducción de la actividad económica, fue lo que aseguró el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, al presentar el “Informe Trimestral de Finanzas Públicas y Deuda Pública”.

Después que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó la caída del Producto Interno Bruto trimestral del país en 0.8%, el funcionario explicó que los sectores más afectados fueron las industrias manufactureras y las automotrices.

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Mientras que destacó que el Fondo Monetario Internacional revisó a la baja las perspectivas de crecimiento global para 2026 y a la alza las de inflación, junto a la CEPAL, determinaron que México podría tener aceleración en crecimiento en el 2026 respecto al 2025, beneficiando sectores como semiconductores y la Inteligencia Artificial. En cuanto a consumo interno, aunque reconoció una reducción por la desconfianza del consumidor, aseguró ello no se debe a la falta de empleo o al ingreso familiar.

“La moderación en el consumo está estrechamente vinculada con la incertidumbre del entorno económico internacional, sin embargo observamos que cerca del 80% de la reducción en la confianza del consumidor se explica por la percepción en los hogares sobre las condiciones macroeconómicas generales y no por un deterioro de su situación financiera, esto es consistente con un mercado nacional sólido en donde los salarios reales continúan creciendo y la tasa de desempleo se mantiene en niveles bajos”. — Edgar Armador Zamora, secretario de Hacienda

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Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al Primer trimestre de 2026.



Las finanzas públicas registraron un superávit de 98 mil millones de pesos en su balance primario presupuestario, mostrando un desempeño mejor al… pic.twitter.com/ipycfbiiBD — Hacienda (@Hacienda_Mexico) April 30, 2026

Destacó que se mantuvo buen nivel el mercado laboral alcanzando a 60 millones de personas, y un crecimiento de 584 mil trabajadores, además dijo hubo crecimiento real anual en el salario mediano en 6.8% registrado ante el IMSS y 5.4% en ingreso laboral reportado por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). En materia de inflación dijo, hubo repunte debido al aumento en el precio de frutas y verduras.

“La inflación general presentó un repunte respecto al cuarto trimestre del 2025 ubicándose en 4.1% en promedio anual, este aumento respondió principalmente al incremento de la inflación de frutas y verduras derivado de condiciones adversas y de efectos base por la deflación en este componente durante una buena parte del año pasado. Cabe destacar el caso del jitomate que por sí solo contribuyó con 88.7% del incremento observado en la inflación entre el cuarto trimestre de 2025 y el primer trimestre del 2026, este comportamiento respondió a la reducción de la superficie cultivada a las heladas registradas en Florida que elevaron la demanda por el jitomate nacional y a heladas en el norte del país”. — Edgar Armador Zamora, secretario de Hacienda

En esta conferencia el funcionario negó la existencia de una narcoeconomía en el país como se ha señalado al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Déjame descartar de manera absoluta, rotunda y definitiva ese calificativo, la economía mexicana es una economía abierta, global, diversa, muy competitiva, yo descartaría de entrada siquiera comentar respecto de este adjetivo, la economía mexicana es una economía ejemplar en el concierto de los países emergentes es una economía que presenta rasgos de competitividad muy elevada, de una flexibilidad tecnológica y productiva muy notables”. — Edgar Armador Zamora, secretario de Hacienda

Por cierto, que Amador Zamora, reconoció el estímulo fiscal hecho por la administración pública para evitar el aumento en el precio del combustible, también generado por el conflicto en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz. Enfatizó que la administración pública tiene los recursos suficientes para apoyar dicho estímulo.

Informes de Finanzas Públicas y Deuda Pública al Primer Trimestre de 2026 https://t.co/mNW3bSSHi6 — Hacienda (@Hacienda_Mexico) April 30, 2026

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