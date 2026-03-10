Estos 10 productos impulsaron la inflación en México durante febrero de 2026 / Linka A Odom

La inflación en México registró un nuevo repunte durante febrero de 2026 impulsada principalmente por el encarecimiento de alimentos frescos, en especial frutas y verduras. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indican que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.50% en el mes, mientras que la inflación anual se ubicó en 4.02%.

El incremento estuvo marcado por fuertes variaciones en productos agrícolas que forman parte de la canasta básica. Algunos registraron aumentos de dos dígitos en apenas unas semanas, lo que terminó presionando el indicador general de precios.

PUEDE INTERESARTE: Reforma electoral: Sheinbaum descarta llamar a aliados para aprobar iniciativa

Los productos que más subieron de precio

Entre los bienes que más incidieron en la inflación de febrero destacan principalmente alimentos de consumo cotidiano en los hogares mexicanos:

Limón: +25.97%

Jitomate: +22.51%

Papa y otros tubérculos: +20.86%

Tomate verde: +18.89%

Plátano: +10.79%

Cigarrillos: +2.27%

Alimentos preparados: +0.86%

Loncherías, fondas, torterías y taquerías: +0.80%

Restaurantes y establecimientos similares: +0.53%

Vivienda propia: +0.28%

El aumento en estos productos refleja la alta volatilidad de los precios agrícolas, que suelen verse afectados por factores estacionales, costos de transporte y condiciones climáticas.

Los productos que bajaron de precio

En contraste, algunos alimentos y servicios registraron reducciones durante el mismo periodo, lo que ayudó a contener parcialmente el impacto inflacionario:

Cebolla: −8.40%

Chile serrano: −6.76%

Calabacita: −4.70%

Huevo: −2.63%

Gas doméstico LP: −1.84%

Frijol: −1.81%

Desodorantes personales: −1.41%

Carne de cerdo: −1.38%

Pollo: −1.29%

Gasolina de bajo octanaje: −0.15%

TE RECOMENDAMOS: Brugada anuncia apoyos para mujeres policías en la CDMX

Alimentos vuelven a presionar la inflación

El comportamiento de febrero confirma una tendencia recurrente en la inflación mexicana: los alimentos frescos suelen ser el principal motor de los movimientos mensuales del índice de precios.

Cuando productos como el limón o el jitomate registran incrementos abruptos, el impacto se siente de inmediato en el gasto cotidiano de los hogares y en el costo de comer fuera de casa, desde fondas hasta restaurantes.

Aunque algunos energéticos y proteínas básicas registraron ligeras bajas, el fuerte incremento en frutas y verduras fue suficiente para empujar el indicador inflacionario del mes.