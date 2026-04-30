¿Cuál es el horario del Metro, Metrobús y el transporte público en CDMX el 1 de mayo de 2026?

Mx - ¿Cuáles son los horarios del Metro y Metrobús para este 1 de mayo en CDMX?

Si este 1 de mayo piensas salir por la CDMX, toma nota porque el Metro, Metrobús y todo el transporte público modificará sus horarios por la conmemoración internacional del Día del Trabajo. Así que si planeas ir a algún lado, será mejor que sigas leyendo para que no te agarre por sorpresa el horario de éstos.

¿Cuáles son los horarios para el Metro, Metrobús y el transporte público en general?

Las autoridades capitalinas, ajustaron los servicios para este Día del Trabajo, por lo que es clave revisar cómo funcionará cada sistema de transporte público antes de salir. Los siguientes horarios son los confirmados:

Horario del Metro 1 de mayo: Trabajarán de 7AM hasta las 12AM

Horario del Metrobús 1 de mayo: Operarán de 5AM hasta las 12AM

Horario del Tren Ligero 1 de mayo: Circularán de 7AM hasta las 11:30 PM

Horario del Cablebús 1 de mayo: Tomarán labores de 7AM hasta las 11PM

Horario del Trolebús 1 de mayo: Comenzarán a trabajar de 5AM hasta las 12AM

Horario del RTP 1 de mayo: A partir de las 6AM hasta las 12AM

Asimismo, las autoridades capitalinas mencionaron que como en otros días festivos, el Sistema de Transporte Colectivo Metro permitirá el ingreso con bicicletas durante todo el horario de servicio, lo que facilitará combinar los trayectos.

También recuerda checar nuestra nota donde te decimos qué está pasando con la línea 2 del metro y cómo es que funcionará el fin de semana del 1 al 3 de mayo de 2026.

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¿Cuáles son las recomendaciones para moverte este Día del Trabajo en la CDMX?

Recuerda que habrá movilizaciones en la capital por maestros del CNTE, por lo que es importante estar atentos o atentas a las redes sociales oficiales de los transportes públicos, para saber cuáles son los que pueden modificar sus rutas. Así que lo mejor es:

Sal con tiempo extra

Revisa el estado del servicio antes de salir

Evita zonas céntricas si no es necesario

Considera combinar transporte público con bici

En pocas palabras, si planeas salir este 1 de mayo en la CDMX, lo mejor es anticiparte: revisa horarios, contempla posibles cambios por movilizaciones y arma rutas alternativas para evitar contratiempos. Una buena planeación puede hacer la diferencia entre un traslado tranquilo y uno complicado.