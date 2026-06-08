¿Cuándo comienzan los cierres por el Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México? Así se llevará a cabo el Mundial 2026 en CDMX

La fiesta más importante del futbol ha comenzado a sentirse en México, y si, hablamos del Mundial 2026. Por lo que si quieres saber cuándo comienzan los cierres en los alrededores del Estadio Ciudad de México, sigue leyendo para saber toda la información completa.

¿Cuándo comienzan los cierres en los alrededores del Estadio Ciudad de México?

De acuerdo con un comunicado publicado en redes sociales por parte de la alcaldía Tlalpan, donde se ubica el Estadio Ciudad de México, los cierres viales y en sus alrededores comenzarán el 10 de junio de 2026. Asimismo, habrá que estar atentos a lo que confirmen las autoridades capitalinas junto con las de la alcaldía, ya que, es importante recordar que este día es la inauguración, por lo que podría haber modificaciones.

Por otro lado, mencionaron que en los cinco partidos que se disputan en el Estadio Ciudad de México (antes conocido como Estadio Azteca) los cierres viales y bloqueos se harán solo los días del partido, iniciando incluso 6 horas antes de que éstos comiencen. Así que toma tus precauciones para que no te tomen por sorpresa los bloqueos de seguridad que las autoridades han mandado a hacer.

Mx - A partir de esta fecha comienzan los cierres viales por el Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México Ampliar

¿Qué días hay partidos por el Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México?

La agenda planeada para los partidos del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México son los siguientes días:

11 de junio

17 de junio

24 de junio

30 de junio

5 de julio

Y si quieres enterarte de todos los detalles, te dejamos la nota completa para que sepas qué partidos van a suceder en el mítico y legendario Estado Ciudad de México por el gran evento deportivo.

¿Qué calles estarán cerradas en CDMX por el Mundial 2026?

En su mayoría, las calles que estarán cerradas en CDMX por el Mundial 2026 se van a realizar en la colonia Santa Úrsula, en la alcaldía Tlalpan pues ésta es la que rodea principalmente al Estadio Ciudad de México.

Asimismo, mencionaron que habrá otros puntos importantes cerrados como, Acopa, Periférico, Viaducto, Gran Sur e Imán. Por lo que si quieres saber todos los detalles, ve a la nota completa para saber la información oficial de acuerdo con la jefa de Gobierno, Clara Brugada.