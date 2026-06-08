En el 2027 le podemos ganar juntos a Morena, afirma Alito tras elecciones en Coahuila

Tras el triunfo electoral de 16 distritos en Coahuila, el líder nacional del PRI, aseguró que la gente ve un buen gobierno en el estado y el cómo Morena ha ido destruyendo todos los días la democracia, las libertades… las y los ciudadanos no quieren que el crimen organizado llegue a sus estados porque saben que Morena no es un partido político es un cártel del crimen organizado entonces les da temor y por eso se organizaron en las urnas”, aseguró Alejandro “Alito” Moreno, quien hizo un llamado a los partidos de oposición PAN y MC para ir juntos a las elecciones de 2027 ¿Cuál es el afán de seguir ayudando al gobierno? Primero está México, debemos ir juntos para ganarle a Morena, señaló.

En entrevista para “Así Las Cosas” con Carlos Loret de Mola, el líder panista dijo que fue con “certeza, consistencia y constancia en la elección de ayer en Coahuila, la ciudadanía mandó un mensaje potente, sacar a Morena del estado”.

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¡Hoy es un gran día para Coahuila y para México! pic.twitter.com/uaOuFiUidm — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) June 8, 2026

Recordó que el año pasado el PRI le ganó a Morena en Veracruz y con el triunfo de ayer, “Morena ya no sabe cómo distraer, ahora dice que van a impugnar cuando se les ganó por más de 2.5 veces, la ciudadanía decidió”.

Por ello, llamó a los partidos “vayamos todos juntos para ponerle el clavo al ataúd de Morena”.

Y criticó que el PAN quiera ir solo en Chihuahua luego de la persecución a la gobernadora Maru Campos, por lo que afirmó “en 2027 le podemos ganar las 17 gubernaturas a Morena juntos, ¿por qué seguir con la torpeza de ir solos ayudando al gobierno?, cuestionó.

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