En el 2027 le podemos ganar juntos a Morena, afirma Alito tras elecciones en Coahuila
Con el resultado de Coahuila, Alejandro Moreno llama al PAN y a MC a ganar en coalición en 2027, “torpe seguir ayudando al gobierno”, señala y presume triunfo electoral.
#Entrevista con Alejandro Moreno, Alito
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Tras el triunfo electoral de 16 distritos en Coahuila, el líder nacional del PRI, aseguró que la gente ve un buen gobierno en el estado y el cómo Morena ha ido destruyendo todos los días la democracia, las libertades… las y los ciudadanos no quieren que el crimen organizado llegue a sus estados porque saben que Morena no es un partido político es un cártel del crimen organizado entonces les da temor y por eso se organizaron en las urnas”, aseguró Alejandro “Alito” Moreno, quien hizo un llamado a los partidos de oposición PAN y MC para ir juntos a las elecciones de 2027 ¿Cuál es el afán de seguir ayudando al gobierno? Primero está México, debemos ir juntos para ganarle a Morena, señaló.
En entrevista para “Así Las Cosas” con Carlos Loret de Mola, el líder panista dijo que fue con “certeza, consistencia y constancia en la elección de ayer en Coahuila, la ciudadanía mandó un mensaje potente, sacar a Morena del estado”.
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Recordó que el año pasado el PRI le ganó a Morena en Veracruz y con el triunfo de ayer, “Morena ya no sabe cómo distraer, ahora dice que van a impugnar cuando se les ganó por más de 2.5 veces, la ciudadanía decidió”.
Por ello, llamó a los partidos “vayamos todos juntos para ponerle el clavo al ataúd de Morena”.
Y criticó que el PAN quiera ir solo en Chihuahua luego de la persecución a la gobernadora Maru Campos, por lo que afirmó “en 2027 le podemos ganar las 17 gubernaturas a Morena juntos, ¿por qué seguir con la torpeza de ir solos ayudando al gobierno?, cuestionó.