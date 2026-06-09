“Para que el mundo vea el verdadero México”: Preparan protestas pacíficas en el Mundial 2026

En entrevista con Carlos Loret de Mola el presidente de Defensorxs, Miguel Alfonso Meza, informó que el próximo jueves dos contingentes se manifestarán en torno a la inauguración del Mundial de Fútbol 2026 para visibilizar todas las crisis que vive el país relacionadas con narcopolíticos, desaparecidos y homicidios para que el mundo vea lo que sucede en México “porque solo así se toman en serio las cosas este gobierno”; el objetivo es que ayuden a darle eco en el mundo para poner presión y obligar a que se resuelvan los problemas.

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¿Cómo serán las protestas durante el Mundial 2026?

Meza dio a conocer que la movilización la realizarán con colectivos de madres buscadoras, universitarios, transportistas y otros grupos. La cita será en Tasqueña y Perisur y caminarán rumbo al Estadio Ciudad de México y en los puntos de acceso pegarán fichas de búsqueda de algunas víctimas y de narcopolíticas; su protesta será sin bloquear calles y no van a impedir que los turistas accedan.

“Los mexicanos tenemos todo el derecho a ir a este tipo de espacios a visibilizar los problemas contra los que luchamos en el día a día, pero te repito, nosotros no vamos ni a parar transporte, no vamos a cerrar calles, no vamos a intentar impedir que los turistas accedan, tampoco los vamos a insultar o a increpar”. — Miguel Alfonso Meza, presidente de Defensorxs

Nos vemos el jueves.



Marchamos por 430 mil mexicanos que no podrán ver el mundial: 130 mil desaparecidos y 300 mil asesinados.



Y marchamos en contra de los principales responsables de su ausencia: los Narcopolíticos que alimentan la ambición y la violencia que tiene a México… pic.twitter.com/jtTr4z1nOx — Miguel Meza (@MiguelMezaC) June 9, 2026

Colectivos llevarán crisis de violencia al Mundial 2026. Ampliar

¿Cuál es el objetivo de las movilizaciones?

El presidente de Defensorxs dijo que la finalidad de la protesta no es boicotear el Mundial sino visibilizar la crisis que se vive en el país y que las autoridades intentan ocultar, los problemas que dejan sin atender; aseguró que no van a impedir que las personas puedan llegar a los partidos, sino que vean el “verdadero México”.

“Porque el México verdadero no es el México brugarizado, no es el México de los ajolotes, no es el México de un Fan Fest que maquilla cómo se ve nuestra ciudad, es un México donde todos sufrimos una profunda violencia, sufrimos una profunda situación de inseguridad, sufrimos que las autoridades están colgadas con el crimen organizado y queremos que el resto del mundo también vea ese México que es parte de este país tan bonito, pero también tan difícil en el que vivimos”. — Miguel Alfonso Meza, presidente de Defensorxs

Desde hoy trabajamos en las protestas contra narcoestado de la inauguración del Mundial.



La única forma de romper el pacto político-criminal es tomar el problema en nuestras manos para derrocar a los @narcopoliticos_.



No vamos a permitir que el gobierno le oculte al mundo la… pic.twitter.com/qkIRZsrLSB — Miguel Meza (@MiguelMezaC) June 8, 2026

Sobre si han tenido contacto con el gobierno o alguna autoridad los ha buscado para evitar realicen la protesta Meza mencionó que no e informó que su convocatoria apenas la dieron a conocer ayer; resaltó que con agricultores si llegaron a acuerdos para que no se movilicen y transportistas a pesar de reunirse con ellos no llegaron a ningún acuerdo por esa razón también llevaran a cabo acciones simbólicas.

Este martes en #AsíLasCosasConLoret:



🔴Caos en la #CDMX a 48 horas de que inicie el mundial



¡Ya saben cómo se pone!@CarlosLoret



🎧 https://t.co/VLC50JN6HU pic.twitter.com/Q4s9Jr8ZFW — W Radio México (@WRADIOMexico) June 9, 2026

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