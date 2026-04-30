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¿Abren los bancos el 1 de mayo en México? Esto debes saber por el Día del Trabajo

La medida aplica a todas las instituciones financieras del país y está respaldada por el calendario oficial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

Mx - Cuáles son los horarios de los bancos 1 de mayo 2026

Mx - Cuáles son los horarios de los bancos 1 de mayo 2026

Soy socióloga egresada de la UAM Xochimilco. Escribo para W RadioFernanda Garrido Arellano

Si planeas hacer trámites bancarios este viernes 1 de mayo de 2026, toma precauciones porque los bancos en México no abrirán sus sucursales debido a la conmemoración del Día del Trabajo, considerado un día de descanso obligatorio.

La medida aplica a todas las instituciones financieras del país y está respaldada por el calendario oficial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

¿Por qué no abren los bancos?

El 1 de mayo está marcado como día inhábil tanto en la Ley Federal del Trabajo como en el sistema financiero mexicano, por lo que:

  • No habrá atención en ventanillas
  • Las sucursales permanecerán cerradas en todo el país

Este es, además, el único día de mayo en que los bancos suspenden actividades presenciales.

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¿Qué servicios sí estarán disponibles?

Aunque las sucursales no trabajen, sí podrás realizar varias operaciones:

  • Cajeros automáticos (retiros, depósitos, consultas)
  • Banca móvil y en línea (transferencias, pagos)
  • Uso de tarjetas en establecimientos
  • Corresponsales bancarios en tiendas

Es decir, el sistema financiero sigue funcionando, pero sin atención directa en sucursales.

¿Qué debes tomar en cuenta?

Si necesitas hacer trámites presenciales, lo mejor es:

  • Anticiparlos antes del 1 de mayo
  • Evitar dejar pagos importantes para ese día
  • Considerar que algunas operaciones podrían reflejarse hasta el siguiente día hábil

Este 1 de mayo lo mejor es anticiparte y usar canales digitales, ya que aunque las sucursales estarán cerradas, aún podrás realizar la mayoría de tus operaciones sin problema desde apps, cajeros o pagos electrónicos.

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