¿Abren los bancos el 1 de mayo en México? Esto debes saber por el Día del Trabajo
La medida aplica a todas las instituciones financieras del país y está respaldada por el calendario oficial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
Si planeas hacer trámites bancarios este viernes 1 de mayo de 2026, toma precauciones porque los bancos en México no abrirán sus sucursales debido a la conmemoración del Día del Trabajo, considerado un día de descanso obligatorio.
La medida aplica a todas las instituciones financieras del país y está respaldada por el calendario oficial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
¿Por qué no abren los bancos?
El 1 de mayo está marcado como día inhábil tanto en la Ley Federal del Trabajo como en el sistema financiero mexicano, por lo que:
- No habrá atención en ventanillas
- Las sucursales permanecerán cerradas en todo el país
Este es, además, el único día de mayo en que los bancos suspenden actividades presenciales.
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¿Qué servicios sí estarán disponibles?
Aunque las sucursales no trabajen, sí podrás realizar varias operaciones:
- Cajeros automáticos (retiros, depósitos, consultas)
- Banca móvil y en línea (transferencias, pagos)
- Uso de tarjetas en establecimientos
- Corresponsales bancarios en tiendas
Es decir, el sistema financiero sigue funcionando, pero sin atención directa en sucursales.
¿Qué debes tomar en cuenta?
Si necesitas hacer trámites presenciales, lo mejor es:
- Anticiparlos antes del 1 de mayo
- Evitar dejar pagos importantes para ese día
- Considerar que algunas operaciones podrían reflejarse hasta el siguiente día hábil
Este 1 de mayo lo mejor es anticiparte y usar canales digitales, ya que aunque las sucursales estarán cerradas, aún podrás realizar la mayoría de tus operaciones sin problema desde apps, cajeros o pagos electrónicos.