¿Abren los bancos el 1 de mayo en México? Esto debes saber por el Día del Trabajo

Mx - Cuáles son los horarios de los bancos 1 de mayo 2026

Si planeas hacer trámites bancarios este viernes 1 de mayo de 2026, toma precauciones porque los bancos en México no abrirán sus sucursales debido a la conmemoración del Día del Trabajo, considerado un día de descanso obligatorio.

La medida aplica a todas las instituciones financieras del país y está respaldada por el calendario oficial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

¿Por qué no abren los bancos?

El 1 de mayo está marcado como día inhábil tanto en la Ley Federal del Trabajo como en el sistema financiero mexicano, por lo que:

No habrá atención en ventanillas

Las sucursales permanecerán cerradas en todo el país

Este es, además, el único día de mayo en que los bancos suspenden actividades presenciales.

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¿Qué servicios sí estarán disponibles?

Aunque las sucursales no trabajen, sí podrás realizar varias operaciones:

Cajeros automáticos (retiros, depósitos, consultas)

Banca móvil y en línea (transferencias, pagos)

Uso de tarjetas en establecimientos

Corresponsales bancarios en tiendas

Es decir, el sistema financiero sigue funcionando, pero sin atención directa en sucursales.

¿Qué debes tomar en cuenta?

Si necesitas hacer trámites presenciales, lo mejor es:

Anticiparlos antes del 1 de mayo

Evitar dejar pagos importantes para ese día

Considerar que algunas operaciones podrían reflejarse hasta el siguiente día hábil

Este 1 de mayo lo mejor es anticiparte y usar canales digitales, ya que aunque las sucursales estarán cerradas, aún podrás realizar la mayoría de tus operaciones sin problema desde apps, cajeros o pagos electrónicos.