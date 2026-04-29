Rubén Rocha Moya: ¿Quién es el gobernador de Sinaloa acusado de narcotráfico por Estados Unidos?

ubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, fue acusado en EE.UU por presuntos vínculos con el narcotráfico. Getty Images

El nombre de Rubén Rocha Moya volvió al centro del debate este 29 de abril de 2026, luego de que autoridades de Estados Unidos presentaran una acusación formal en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Rocha Moya es el actual gobernador de Sinaloa, entidad históricamente marcada por la presencia del Cártel de Sinaloa. Llegó al cargo en 2021 bajo las siglas de Morena, con una trayectoria previa como académico, senador y político cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Perfil político de Rubén Rocha Moya

Rubén Rocha Moya es una figura clave en la política mexicana reciente. Nacido en Badiraguato, Sinaloa, ha construido su carrera entre la academia y el servicio público hasta llegar a la gubernatura en 2021.

Rocha Moya es licenciado en Derecho y cuenta con una larga trayectoria en el ámbito educativo. Fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde consolidó su perfil académico y administrativo. Posteriormente, dio el salto a la política, ocupando cargos como diputado federal y senador de la República.

En 2021 ganó la gubernatura de Sinaloa bajo las siglas de Morena, con una agenda enfocada en programas sociales, desarrollo regional y seguridad pública en una entidad históricamente marcada por la presencia del crimen organizado.

Trayectoria política de Rubén Rocha

Como gobernador, Rocha Moya ha impulsado políticas alineadas con el gobierno federal, especialmente en materia de bienestar social y coordinación con fuerzas de seguridad. Su administración ha enfrentado retos importantes, como la violencia en distintas regiones del estado y la presión por mejorar las condiciones económicas.

Sinaloa es una de las entidades más relevantes en el mapa de seguridad nacional, lo que ha colocado a su gobierno bajo constante escrutinio tanto a nivel local como internacional.

¿De qué acusan EE.UU. al gobernador Rubén Rocha Moya?

En abril de 2026, el nombre de Rocha Moya cobró relevancia internacional tras ser señalado por autoridades estadounidenses en investigaciones relacionadas con el narcotráfico. Estas acusaciones forman parte de procesos en curso y han generado un impacto político y mediático significativo.

El caso ha elevado la tensión entre México y Estados Unidos en temas de seguridad y cooperación bilateral. Hasta ahora, el gobierno federal ha insistido en el respeto a la soberanía nacional y en la necesidad de esclarecer los hechos con base en pruebas.