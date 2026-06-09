Puerto Vallarta recuperó la confianza y está listo para el verano

Luego de un inicio de año difícil en general para Puerto Vallarta como destino turístico, gracias a la buena comunicación entre los hoteleros se tomaron acciones que ayudaron a tener una recuperación inmediata, incluso con eventos nacionales e internacionales; compartió Rafael Romero, quien aseguró que Puerto Vallarta se encuentra listo para el verano.

Recuperación turística y ocupación hotelera en Puerto Vallarta

En entrevista para Negocios W con Jeanette Leyva Reus, el director de ventas y marketing del Hotel Hilton Vallarta reconoció que la falta de seguridad en el destino turístico impactó los primeros meses del año, principalmente en turistas de Estados Unidos y Canadá, sin embargo, a partir de Semana Santa se alcanzaron llenos completos, por lo que ahora se encuentran trabajando para ofrecer al visitante un gran Puerto Vallarta verano.

Refirió que en conjunto con la Oficina de Promoción de Turismo de Puerto Vallarta, empresarios hoteleros y restauranteros que realizan convenciones llevaron a cabo su máximo evento en el centro de Puerto Vallarta, alcanzando una gran proyección.

incluso detalló que en marzo se tuvo un buen fin de semana largo, con gran ocupación al igual que en abril con la Semana Santa y a partir de mayo se ha visto el incremento de turistas internacionales, “estamos volviendo a la confianza y en verano tenemos promociones”.

¿Cómo enfrenta el sector hotelero de Puerto Vallarta los retos de la demanda actual?#AlAire | Rafael Romero, Director de Ventas y Marketing de Hilton Vallarta Riviera.#NegociosW con @JLeyvaReus



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Actualmente, reconoció que “el reto más importante es el cambiar la percepción de cómo nos ven en cuanto al tema de seguridad a nivel internacional, sabemos que el destino luce super bien, luego de los sucesos, tuvimos el Gala Vallarta en marzo, con la asistencia de los principales mayoristas tanto nacionales como internacionales y eso es lo que estamos haciendo, invitar a todos para que vean cómo está el destino”.

A nivel nacional reconoció como sanos competidores a Cancún, Tulum; la Riviera Maya y Los Cabos; y a nivel internacional República Dominicana, destino del que resaltó su repunte.

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Conectividad aérea y accesos impulsan el turismo

Otro de los apoyos a Puerto Vallarta, reconoció es el Aeropuerto que “tiene muy buena conectividad y ha incrementado las frecuencias lo que ha ayudado mucho, los guías se incrementaron; desde Puebla, San Luis Potosí y Aguascalientes tienen vuelos directos con Volaris, y Canadá y Estados unidos han incrementado muchos sus vuelos”.

Para llegar a Puerto Vallarta, detalló “por autopista estamos a 2.5, máximo 3 horas de Guadalajara lo que ha ayudado muchísimo porque acerca a la gente del Bajío, ciudades como Morelia, Aguascalientes y León ya estamos más cerca por autopista” y recordó que el Hilton Vallarta es all inclusive y su promoción de menores gratis se extenderá por todo el verano.

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