Legisladores advierten problemas serios del Sistema de Salud en México

Luego de que la Presidenta Sheinbaum hiciera el reconocimiento de la falta de medicamentos y médicos en algunas unidades de atención a la ciudadanía, en el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin se abrió el debate sobre el tema de Salud en México con las voces del doctor Pedro Zenteno Sataella, diputado de Morena y el diputado del PAN, Éctor Jaime Ramírez.

De inicio se tocó el tema de la credencialización para el Servicio Universal de Salud en México, que inició con el registro de las personas mayores de 85 años.

Sistema de Salud un modelo fragmentado



"Los sistemas de salud, no sólo en México, están agotados y particularmente los sistemas de salud fragmentados como es el que tenemos en nuestro país (…) Nosotros consideramos que el tema de salud es un tema de seguridad nacional y creo… pic.twitter.com/tyOIAzA8qi — Así Las Cosas (@asilascosasw) April 29, 2026

Al respecto el diputado morenista, con larga trayectoria en el sistema de Salud dijo que el tema de salud es de seguridad nacional, pero reconoció que “los sistemas de salud, no sólo en México, están agotados y particularmente los sistemas de salud fragmentados como es el que tenemos en nuestro país… Nosotros consideramos que el tema de salud es un tema de seguridad nacional y creo que la pandemia nos enseñó mucho sobre eso”.

Por ello dijo, la estrategia de salud tiene que ir orientada al fortalecimiento de la primera atención o atención primaria para que sea orientado a la prevención y el autocuidado, la educación para la salud y el fortalecimiento de este nivel.

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¿Servicio Universal de Salud o estrategia electoral?



"La visión al 2030 debe ser un sistema más integrado, más sostenible, más digital, pero sobre todo más cercano a las personas (…) Yo me temo que en el fondo es un tema político, credencializar a los que votan, y a los que no… pic.twitter.com/YH5UlsSFvV — Así Las Cosas (@asilascosasw) April 29, 2026

La fragmentación dijo, implica discrecionalidad, por ello con este sistema único de salud se busca recuperar la rectoría del estado mexicano en la política pública de salud.

Destacó que IMSS ISSSTE, PEMEX seguirán trabajando normalmente y será IMSS Bienestar quien atenderá a 45 millones de mexicanos en todo el país para superar el rezago de atención de más de 30 años.

Por su parte el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, refirió que en el sistema de salud prevalece la falta de atención, desigualdad territorial, demanda de restricciones financieras,

México ante el reto de un Sistema Único de Salud:



"La primera fase fue recuperar la rectoría del Estado mexicano en las políticas públicas de salud (…) Traemos ya problemas serios: hay 14 millones de diabéticos que pudieron haberse evitado y una epidemia de obesos que debemos… pic.twitter.com/6qlkbt7nZB — Así Las Cosas (@asilascosasw) April 29, 2026

Empezar con una credencialización a solo el 1% es un despropósito cuando tenemos muertes por sarampión porque sin esta credencial tampoco sabemos qué niños están vacunados o no… en el fondo es un tema político, señaló Éctor Jaime Ramírez.

La visión del Sistema Único de Salud, señaló Zenteno tiene que ver con las instituciones ver cuánto cuestan los procedimientos en cada institución y pagar entre todas las instituciones para lograr el avance, y coincidió en la necesario incorporar al sector privado en los lugares donde haga falta, pero bajo el tabulador adecuado. “traemos problemas serios en salud”.

Los legisladores coinciden en reconocer que se debe mejorar el sistema de salud en México, sin embargo, no hay coincidencia en las formas en que esto se ha venido haciendo.

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