¿Adiós al acero chino en México? Así es el plan de Sheinbaum que busca impulsar producción nacional

Mx - ¿Adiós al acero chino en México? El plan de Sheinbaum que busca impulsar producción nacional y proteger miles de empleos FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó un acuerdo con la industria siderúrgica nacional para elevar el consumo de acero hecho en México, reducir la dependencia de importaciones y fortalecer una cadena productiva considerada estratégica para la economía. El anuncio llega en plena tensión arancelaria, sobreoferta asiática y competencia internacional cada vez más agresiva.

El plan forma parte del llamado Plan México y contempla que obras públicas, proyectos de infraestructura y programas de vivienda prioricen insumos nacionales siempre que exista capacidad de producción local.

De acuerdo con cifras difundidas durante el anuncio y datos de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero), el sector genera alrededor de 90 mil empleos directos.

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Plan Sheinbaum para el acero: qué cambia desde ahora en México

Uno de los principales cambios será el criterio de compras públicas. Dependencias federales y proyectos respaldados con recursos públicos buscarán adquirir acero producido en México antes de recurrir al mercado externo, siempre que se cumplan condiciones de precio, calidad y disponibilidad.

Esto impacta directamente en sectores como construcción, energía, movilidad, manufactura pesada y vivienda social, donde el acero es un insumo esencial. La intención oficial es que el gasto público impulse a la industria nacional y no al proveedor extranjero.

El mensaje también está dirigido al sector privado, invertir en México tendrá mayor sentido si existe una política industrial que garantice demanda sostenida y reglas claras en el largo plazo.

China y Asia, en la mira por importaciones de acero barato

Aunque el gobierno no habló de veto total, busca reducir la entrada de acero proveniente de países sin tratado comercial con México. Entre los principales señalados por el mercado están China y Corea del Sur, naciones con fuerte presencia exportadora en años recientes.

La industria siderúrgica mexicana ha advertido durante años sobre prácticas de competencia desleal, subvaluación y exceso de capacidad global, especialmente desde Asia. Ese fenómeno presiona precios internos y complica la operación de plantas locales.

México ya ha aplicado aranceles y medidas de defensa comercial en distintos momentos. El nuevo acuerdo refuerza esa línea al combinar protección comercial con estímulos directos al consumo interno.

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Empleos, inversión y producción: lo que está en juego

Canacero estima que el sector mantiene cerca de 90 mil empleos directos, además de una extensa red de trabajos indirectos ligados a transporte, minería, construcción y manufactura. En teoría, blindar la actividad siderúrgica también significa proteger esas cadenas laborales.

Datos del sector indican que México consume alrededor de 28 millones de toneladas de acero al año, pero produce cerca de 14 millones. Esa brecha explica por qué el país sigue dependiendo de compras externas para cubrir demanda.

El acuerdo también busca dar certidumbre a inversiones anunciadas por alrededor de 8 mil millones de dólares, recursos ligados a modernización de plantas, tecnología y expansión de capacidad instalada.

Qué acero seguirá importando México pese al nuevo plan

El gobierno reconoció que no todo el acero puede sustituirse de inmediato. Existen productos especializados, aleaciones técnicas y materiales de alta especificación que aún no se fabrican en volumen suficiente dentro del país.

Por esa razón, México seguirá importando ciertos insumos necesarios para industrias como automotriz, energía avanzada, electrónica o infraestructura especializada. El objetivo no es cerrar fronteras, sino reducir dependencias innecesarias.

En términos prácticos, la estrategia apunta a producir localmente lo que sí puede hacerse en México y reservar importaciones para segmentos donde todavía no existe capacidad competitiva.

Por qué el plan del acero aparece justo ahora

El anuncio ocurre mientras Estados Unidos mantiene presiones comerciales sobre productos metálicos y varios países revisan sus políticas industriales. La competencia global por manufactura, cadenas de suministro y empleo industrial se intensificó.

En ese contexto, México busca posicionarse como plataforma productiva de Norteamérica, con mayor contenido nacional y menor vulnerabilidad ante shocks externos. El acero es una pieza central para lograrlo.

La señal política no debe pasar desapaercibida: Sheinbaum apuesta por una agenda industrial activa, con intervención estratégica del Estado y coordinación con empresarios para fortalecer sectores considerados prioritarios.

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Empresas y consumidores

En el corto plazo, el mercado estará atento a licitaciones públicas, reglas de contenido nacional y nuevos anuncios de inversión. Si la estrategia avanza, constructoras y proveedores deberán ajustar cadenas de compra.

Para consumidores, el impacto no será inmediato en precios finales, pero sí podría reflejarse en mayor empleo industrial, nuevas plantas y menor exposición a crisis externas de suministro.