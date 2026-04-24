EE.UU. vende residencias: así puedes obtener la Tarjeta dorada de Trump y cuánto cuesta

El gobierno de Donald Trump dio luz verde a un nuevo esquema migratorio “nivel prime”, la llamada “tarjeta dorada”. Se trata de un permiso especial que permite a ciertos extranjeros residir en Estados Unidos con beneficios similares a la green card, todo a cambio de una fuerte inversión económica.

La información fue confirmada por Howard Lutnick durante una comparecencia ante un subcomité de la Cámara de Representantes. Según el funcionario, el programa ya está en marcha y cuenta con al menos un beneficiario aprobado, además de cientos de interesados en lista de espera.

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Cuánto cuesta la “tarjeta dorada” y qué incluye

El programa contempla tres niveles de acceso, todos con montos millonarios. La modalidad individual arranca en 1 millón de dólares, mientras que empresas pueden acceder a una versión corporativa por 2 millones. En la cúspide está la “Platinum Card”, cuyo costo asciende a 5 millones de dólares e incluye beneficios adicionales no detallados públicamente.

Además del monto principal, los solicitantes deben cubrir una tarifa administrativa de 15 mil dólares. A cambio, obtienen un estatus migratorio privilegiado, diseñado para atraer capital extranjero y perfiles de alto poder adquisitivo que impulsen la economía estadounidense.

Filtros estrictos y revisión de antecedentes

El gobierno estadounidense asegura que el proceso de selección es uno de los más rigurosos implementados hasta ahora. Cada solicitante pasa por una revisión exhaustiva de antecedentes, coordinada con el Departamento de Seguridad Nacional, con el objetivo de garantizar que solo perfiles “confiables” accedan al programa.

Aunque no se han revelado detalles del primer beneficiario, ni su nacionalidad ni su perfil, las autoridades insisten en que el control será estricto. La intención es blindar el esquema frente a posibles riesgos financieros o de seguridad, en tiempos donde la migración sigue siendo un tema sensible en la política estadounidense.

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Qué busca Estados Unidos con esta visa para millonarios

La “tarjeta dorada” forma parte de una estrategia lanzada en diciembre de 2025 para captar inversión directa del extranjero. Los recursos recaudados, según el gobierno, se destinarán a mejorar distintas áreas del país, aunque no se han especificado sectores concretos.

Este modelo refuerza una tendencia global de vincular beneficios migratorios con capacidad económica. Sin embargo, también abre el debate sobre el acceso desigual a la residencia, al establecer un sistema donde el dinero se convierte en la principal vía de entrada para vivir legalmente en Estados Unidos.