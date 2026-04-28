Sarampión México: CDMX registra tercera muerte y suman 37 fallecimientos

El sarampión en México dejó hasta ahora 37 personas muertas en México con casos distribuidos en 10 estados del país.

La Ciudad de México reportó su tercer fallecimiento, en un contexto donde los contagios no ceden.

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¿Dónde se concentran las muertes por sarampión en el país?

Chihuahua concentra la mayoría de las defunciones con 21, seguido de Jalisco con 5.

También se registran dos muertes en Durango, y con un caso en Sonora, Michoacán, Tlaxcala, Chiapas, Guerrero y Sinaloa.

¿Cómo avanza el brote de contagios en México?

El avance del brote no se detiene, ya que en las últimas 24 horas se confirmaron 151 nuevos contagios, al pasar de 16 mil 579 a 16 mil 730 casos acumulados a nivel nacional.

Aunque en la última semana epidemiológica se observó una ligera desaceleración, las cifras recientes muestran un repunte, con incrementos mayores a los registrados previamente, lo que vuelve a encender alertas sanitarias.

La mayor carga de la enfermedad se concentra en niñas y niños de 1 a 4 años, con 2 mil 169 casos, seguidos del grupo de 25 a 29 años con mil 937 y de 5 a 9 años con mil 914.

La incidencia más alta se presenta en menores de un año, con una tasa de 81.69 casos por cada 100 mil habitantes, lo que confirma que la población infantil es la más vulnerable ante el brote.

El panorama refleja que, lejos de controlarse, el sarampión mantiene una transmisión activa y con señales de repunte en el país.

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