Sarampión en México: contagios superan los 16 mil en todo el país

La distribución de sarampión por entidad muestra una concentración importante en Jalisco, que acumula 6 mil 214 casos, seguido de Chihuahua con 4 mil 575. / Irina Starikova

De acuerdo con el reporte de la Dirección General de Epidemiología desde enero de 2025 se han notificado 38 mil 615 casos probables, de los cuales más de 16 mil han sido confirmados, lo que refleja la magnitud del brote que mantiene su avance. En las últimas 24 horas se confirmaron 151 nuevos contagios acumulando 16 mil 096 casos y 36 fallecimientos.

La distribución por entidad muestra una concentración importante en Jalisco, que acumula 6 mil 214 casos, seguido de Chihuahua con 4 mil 575.

También destacan Chiapas con mil 023, Ciudad de México con 834 y Michoacán con 413, mientras que Guerrero, Sonora, Sinaloa y el Estado de México reportan cifras menores, pero sostenidas.

El brote tiene presencia nacional. Los 32 estados reportan casos en al menos 472 municipios, lo que confirma una dispersión amplia y activa de la enfermedad… El Sarampión México casos refleja una expansión en todo el territorio.

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Grupos vulnerables y defunciones

Por grupos de edad, el mayor número de contagios se concentra en niñas y niños de 1 a 4 años, seguido de personas de 25 a 29 años y del grupo de 5 a 9 años. Sin embargo, la tasa de incidencia más alta se registra en menores de un año, lo que los convierte en el grupo más vulnerable.

En cuanto al número de personas muertas se mantiene en 36 durante el periodo 2025-2026, con una mayor concentración en Chihuahua, que acumula 21 casos, seguido de Jalisco con cinco…

El resto se distribuye en entidades como Durango, Ciudad de México, Sonora, Michoacán, Tlaxcala, Chiapas, Guerrero y Sinaloa.

Las autoridades de salud mantienen la vigilancia epidemiológica y llaman a reforzar las medidas de prevención, especialmente en población infantil, donde el impacto de la enfermedad es más alto.

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