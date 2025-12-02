Piratería afecta de forma “brutal” a la industria editorial en América Latina: José Calafell Salgado

La expansión de la piratería editorial en plataformas digitales preocupa al sector, afirmó el CEO de Grupo Planeta para AL, José Calafell Salgado.

Industria editorial enfrenta un año “agridulce” y retos crecientes

Lo que más afecta a la industria editorial en América Latina es la piratería “de una forma brutal, como un aspecto negativo que se ha disparado en redes sociales, antes el problema estaba focalizado; ahora por WhatsApp llegan libros PDF totalmente ilegales lo que es muy difícil de atacar”, alertó el CEO de Grupo Planeta para América Latina, José Calafell Salgado en entrevista para “Negocios W” con Jeanette Leyva Reus.

El reto de atender la demanda de los lectores recae en las estrategias de las editoriales:



“Nuestra industria no sólo es de demanda, sino también de oferta (…) El reto es ser capaces de atender las necesidades de lectura de la gente”, José Calafell Salgado, CEO para América… pic.twitter.com/WZHiIFyhX4 — W Radio México (@WRADIOMexico) December 2, 2025

En la industria editorial venimos de una dinámica de crecimiento importante de doble dígito, tras la caída de la pandemia, sin embargo, este año ha sido un poco “agridulce”, pero para 2026 se espera un crecimiento de entre 5 y 6%; será un año de retos, “creceremos a un ritmo más bajo de lo que se venía creciendo y hay que buscar alternativas para el 2026”.

Detalló que para Argentina, Chile, Colombia y Perú el panorama ha sido un poco complicado, a diferencia de Brasil, donde se vive un momento dulce para la industria, y complicado con el consumo latino en Estados Unidos.

Retos legislativos, distribución y búsqueda de nuevos talentos

Entre los pendientes para la industria editorial se encuentra el tema legislativo, dijo, toda vez que la cuestión de esquemas fiscales “no está muy claro” y representa “un freno al desarrollo de canales de distribución”, que además “nos afectan mucho como los bloqueos carreteros”, toda vez que el principal canal de distribución editorial en México es vía terrestre.

La captación de Planeta tiene muchos mecanismos para los talentos, “tenemos una gran demanda de gente que quiere ser publicada, nunca estamos al día pero seguimos empeñados en tener nuevos talentos, la gente manda sus textos a concursos y de ahí salen nuevas publicaciones, talleres literarios, surgen cosas y hay toda una red de youtubers recomendadores de libros; hay mecanismos pero soy consciente de que no se puede publicar a todo mundo, la carrera literaria no es de 100 metros, es de resistencia, si el primero no te funciona ir por el segundo”.

La no ficción en AL es el género más importante; la ficción literaria juvenil, el fantasy, “vende muchísimo, hay dragones, magia, pero dentro mucho más la no ficción es coyuntural”.

Sin embargo, reconoció que la industria editorial es de oferta y demanda, hay gente que siempre lee y otra que solo lee lo que se le oferta, por ello, “desde ese punto de vista el reto está en nosotros… tenemos que sofisticar estrategias, desintermediar en sus gustos, la tecnología y la IA nos está ayudando”.

