Llama el Papa León XIV a no permitir que la guerra y la injusticia nos paralicen

Durante la misa de Vigilia Pascual, el Papa León XIV hizo un llamado a no permitir que nos paralicen las losas de egoísmo ante hecho de injusticia como la guerra / SOPA Images

Este sábado durante la homilía de la Vigilia Pascual, celebrada en la basílica de San Pedro, el Papa León XIV hizo un llamado a “no dejar que nos paralicen las losas de la guerra, la injusticia y el aislamiento”. Durante esta vigilia, el Papa revivió la memoria de “la victoria del Señor de la vida sobre la muerte y el infierno”.

Tampoco faltan en nuestros días sepulcros que abrir, y a menudo las piedras que los cierran son tan pesadas y están tan bien vigiladas que parecen inamovibles. Algunas oprimen el corazón del hombre, como la desconfianza, el miedo, el egoísmo y el rencor; otras, consecuencia de… — Papa León XIV (@Pontifex_es) April 4, 2026

Mensaje durante la Vigilia Pascual

Refirió el sacrificio del Señor como el primer fracaso de la humanidad, que no obstante se ha extendido por los siglos como un camino de reconciliación, y de gracia por la resurrección de Jesucristo.

“El hombre puede matar el cuerpo, pero la vida de Dios del amor es vida eterna, va más allá de la muerte y ningún sepulcro la puede aprisionar”.

Señaló que en nuestros días no faltan sepulcros que oprimen el corazón de los seres humanos como “la desconfianza, el miedo, el egoísmo y el rencor”, por lo que pidió que estos no nos lleven a romper lazos y provoquen guerras, injusticias y aislamiento entre pueblos y naciones. “No dejemos que nos paralicen”, llamó el pontífice.

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Primera Semana Santa de León XIV

León XIV inició la procesión rumbo al altar mayor luego de marcar el cirio con las letras griegas alfa y omega, simbolizando que Dios es el principio y el fin de todas las cosas.

Esta es la primera Semana Santa liderada por León XIV, quien fue seguido en su camino por los files que iluminaron el camino con velas cumpliendo hasta el momento con todos los ritos litúrgicos que terminarán mañana con el Domingo de Resurrección en la plaza de San Pedro y la tradicional bendición ‘Urbi et Orbi’ (a la ciudad y al mundo), que será pronunciada por el pontífice desde el balcón de la Logia de la Basílica de San Pedro.