Así luce la primer Iglesia Católica convertida en gimnasio por falta de creyentes | VIDEO

La secularización y la disminución de creyentes han transformado el paisaje religioso en muchas partes de Europa, y los Países Bajos no son la excepción. Con cada vez menos asistentes a misa y comunidades católicas en declive, varios templos históricos han quedado vacíos y han encontrado nuevos propósitos, desde bibliotecas y espacios culturales hasta gimnasios modernos.

Uno de los ejemplos más llamativos de este fenómeno es la conversión de una antigua iglesia en la ciudad de Utrecht que ahora funciona como gimnasio, donde las viejas bancas sirven como áreas de descanso entre ejercicios y los espacios sagrados se adaptan a modernas rutinas de entrenamiento.

¿Por qué ocurren estas transformaciones?

La razón principal detrás de estos cambios está en el descenso drástico de creyentes católicos y practicantes religiosos en los Países Bajos. En décadas pasadas, el país contaba con una población cristiana activa significativamente más numerosa; sin embargo, en años recientes la asistencia a servicios religiosos y la afiliación formal han caído de forma considerable, llevando a que muchas iglesias no encuentren manera de sostenerse como lugares de culto.

Con templos históricos difíciles de mantener y congregaciones cada vez más pequeñas, diversas comunidades han optado por reimaginar estos espacios para usos comunitarios y comerciales, preservando el edificio y dándole una función actual.

Un Iglesia convertida en gimnasio

El nuevo gimnasio en una iglesia de Utrecht se ha convertido en símbolo de esa adaptación: conserva elementos arquitectónicos clásicos como techos altos y vitrales originales, mientras ofrece instalaciones modernas de fitness. Los usuarios entrenan bajo vigas y frente a archivos históricos del templo, mezclando pasado y presente.

Este tipo de reconversiones no solo ayuda a preservar la arquitectura religiosa, sino que también da vida a espacios que, de otro modo, podrían quedar abandonados o demolidos.

¿Qué refleja esta tendencia?

La transformación de iglesias en lugares como gimnasios, salas de arte o espacios comunitarios se ve como parte de un fenómeno más amplio: el avance de la secularización en Europa occidental y la necesidad de reinventar templos que ya no funcionan como antes, dadas las cifras decrecientes de fieles y practicantes religiosos.

Para muchos, estas reconversiones representan una forma creativa de mantener viva la historia arquitectónica y social, aunque también generan debate sobre el significado de reutilizar espacios sagrados para propósitos secularizados.

