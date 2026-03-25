Sarah Millally: La arzobispa reconoce a víctimas de la Iglesia dijo “No podemos olvidar 1400 años de daño”

El nombramiento de Sarah Mullally como la primera mujer arzobispa, no es un hecho aislado, sino el resultado de décadas de cambios dentro de la Iglesia anglicana. Aunque hoy su llegada marca un momento histórico, la inclusión de mujeres en el liderazgo religioso comenzó mucho antes, en medio de debates, resistencias y transformaciones profundas.

Pero te dejamos todos los detalles sobre el nuevo nombramiento de Sarah Millally, y cómo es que este hecho histórico para las mujeres, comienza a llegar a rincones que nunca se imaginaron.

¿Por qué Sarah Mullally como la primera arzobispa es un hecho histórico?

Durante siglos, las mujeres estuvieron completamente excluidas de los cargos de autoridad dentro de la Iglesia de Inglaterra. No fue sino hasta finales del siglo XX cuando comenzaron a abrirse espacios.

En 1994, la Iglesia anglicana permitió por primera vez la ordenación de mujeres como sacerdotes, un paso que generó controversia pero que marcó el inicio de una nueva etapa.

Años después, en 2014, se aprobó que las mujeres también pudieran convertirse en obispas, lo que permitió que figuras como Sarah Mullally comenzaran a ocupar puestos clave dentro de la jerarquía eclesiástica. Este proceso no fue sencillo: implicó años de debate interno entre sectores conservadores y reformistas dentro de la propia Iglesia.

Sarah Millally, la primera mujer arzobispa en reconocer a las víctimas de la Iglesia / WPA Pool Ampliar

Sarah Mullally: Símbolo de un cambio que ya estaba en marcha

El ascenso de Sarah Mullally no solo representa un logro individual, sino la consolidación de un proceso de apertura dentro de la Iglesia anglicana. Su perfil también rompe con lo tradicional. Antes de su carrera religiosa, tuvo un papel destacado en el sistema de salud del Reino Unido, lo que aporta una visión distinta al liderazgo eclesiástico.

Hoy, su nombramiento refleja una institución que, aunque aún enfrenta tensiones internas, ha comenzado a adaptarse a nuevas realidades sociales, incluyendo la igualdad de género.

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El discurso de Sarah Mullally en el cual, reconoció a las víctimas de la Iglesia

La Iglesia anglicana es una de las más influyentes del mundo, y sus decisiones suelen impactar a otras comunidades religiosas. Por eso, su discurso al recibir este nombramiento fue poderoso, ya que nunca se había visto en primera, a una mujer frente a la Iglesia.

Segundo punto, reconoció a las víctimas de la institución que han pasado desapercibidos o desapercibidas desde hace 1400 años. Por lo que a este paso podría abrir la conversación en otras iglesias sobre el papel de las mujeres en el liderazgo y sobre las mismas víctimas que la Iglesia ha tenido a lo largo de los años.