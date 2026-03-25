Sarah Mullally: ¿Quién es la exenfermera reconocida como la primera arzobispa de Canterbury?

De enfermera a arzobispa: la historia de Sarah Mullally en Canterbury. Getty Images

El nombre de Sarah Mullally ha dado la vuelta al mundo este 2026. Y no es para menos: se convirtió en la primera mujer en la historia en liderar la Iglesia de Inglaterra como arzobispa de Canterbury, un cargo con más de mil años de tradición.

Pero su historia no comenzó en la religión, sino en la medicina.

Sarah Mullally, de enfermera a líder de la Iglesia anglicana

Sarah Mullally nació en 1962 en Inglaterra y durante años trabajó como enfermera. Incluso llegó a ocupar un puesto clave en el sistema de salud británico como jefa de enfermería nacional, antes de dar un giro radical a su vida.

Fue ordenada sacerdotisa en 2002 y, con el paso del tiempo, escaló dentro de la Iglesia anglicana hasta convertirse en obispa de Londres en 2018, uno de los cargos más importantes dentro de esta institución.

Un nombramiento histórico en 2026

En enero de 2026 fue confirmada como la arzobispa número 106 de Canterbury, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este puesto desde su creación hace más de 1,400 años.

Este cargo la posiciona como líder espiritual de la Iglesia de Inglaterra y figura clave dentro de la Comunión Anglicana, que reúne a millones de fieles en todo el mundo.

Su nombramiento marca un antes y un después en la historia religiosa, especialmente en una institución que durante siglos estuvo reservada exclusivamente a hombres.

Un liderazgo que genera debate

La llegada de Mullally también ha abierto discusiones dentro de la Iglesia, especialmente entre sectores conservadores y progresistas.

Mientras algunos celebran este avance en igualdad de género, otros cuestionan el rumbo que tomará la institución bajo su liderazgo.

Lo cierto es que su historia ya es parte de la historia, de cuidar pacientes, a liderar una de las iglesias más influyentes del mundo.