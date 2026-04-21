Diputados aprueban reforma contra feminicidio; pasa a congresos locales

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 467 votos, la minuta aprobada hace una semana en el Senado que modifica el artículo 73 constitucional que permite al Congreso de la Unión crear una Ley General en materia de Feminicidio.

La reforma de la presidenta Sheinbaum faculta a los legisladores a expedir una ley para homologar el tipo penal y las sanciones para combatir el crimen de odio contra las mujeres.

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Además, permite una adecuada articulación de los distintos órdenes de gobierno e instituciones, para garantizar el acceso a una vida libre de violencias de las mujeres y niñas. También busca prevenir, investigar, sancionar y erradicar las violencias con perspectiva de género.

#AlMomento | El Pleno de la #CámaraDeDiputados aprueba en lo general y en lo particular el dictamen que reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política, en materia de feminicidio. pic.twitter.com/xyEbr2Pg1G — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) April 22, 2026

¿Por qué es necesaria una ley general?

El dictamen considera indispensable contar con una legislación general que homologue las sanciones y persecución del feminicidio en todo el país, pues el delito se encuentra tipificado de manera diversa en las legislaciones de las entidades.

Así lo explicó la diputada Julieta Vences al fundamentar la propuesta presidencial contra el feminicidio.

“Facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de feminicidio es una respuesta histórica para saldar la deuda histórica que tenemos con las mujeres de nuestro país. Porque durante años han enfrentado la violencia y lo peor de todo es que se han enfrentado a la violencia y al abandono institucional, es un acto de responsabilidad del Estado frente a una realidad que no podemos seguir postergando”. — Julieta Vences, diputada

¿Qué sigue en el proceso legislativo?

Y pese a que se trata de una reforma de consenso, pues fue avalada por unanimidad, legisladoras de la oposición, Morena y el PT se enfrascaron en un duro debate en el que se acusaron de que en los sexenios de López Obrador, el de Calderón y Peña Nieto hubo más feminicidios en México.

La diputada panista Verónica Pérez Herrera, reprochó a los morenistas de encabezar gobiernos insensibles y de ser cómplices de los delincuentes que desaparecen y asesinan mujeres.

“Porque no podemos seguir permitiendo que siete de cada diez mujeres que han vivido violencia, ustedes quieran traer pastel y mariachi para celebrar por agregar una palabra en la Constitución. Es un avance sí, pero no nos hagamos, vamos años tarde” — Verónica Pérez Herrera, diputada panista

Desaparecer en México no sólo es perder la vida, es ser borrada dos veces por un sistema que falla.



Madres que tienen que pagar para que investiguen, fiscalías que no responden y un país donde la violencia no se detiene.



No basta con votar una reforma. La justicia llegará el… pic.twitter.com/GqYsDlVeJ0 — Diputados PAN (@diputadospan) April 21, 2026

La minuta fue turnada a los Poderes Legislativos de las entidades federativas para continuar con su proceso legislativo y hasta que la mayoría de los 32 Congreso la apruebe podrá ser promulgada por la titular del Ejecutivo Federal para que entre en vigor.

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