Noche de Museos abril 2026: Los 5 recintos imperdibles que celebrarán el ‘Día del niño’ completamente GRATIS

La Noche de Museos regresa este miércoles 29 de abril de 2026 con una cartelera especial por el Día del Niño, llena de conciertos, experiencias nocturnas y actividades interactivas en toda la ciudad.

Como cada edición, los recintos abrirán en horario extendido, principalmente de 18:00 a 22:00 horas, y en su mayoría con entrada gratuita o costo simbólico, lo que la convierte en uno de los mejores planes culturales del mes.

Top 5 lugares que visitar en la Noche de Museos 2026

Noche de Museos: Museo Franz Mayer

Este museo se transforma en una experiencia completamente interactiva durante la Noche de Museos. Habrá un rally dentro de sus salas, dinámicas temáticas y actividades literarias que convierten la visita en un juego cultural.

Actividad: Rally + fiesta literaria y dinámicas

Horario: Desde 18:00 horas

Costo: Entrada libre (algunas actividades pueden requerir registro)

Cupo: Limitado según actividad

Es ideal si buscas algo participativo y diferente, donde no solo recorres exposiciones, sino que formas parte de ellas.

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Noche de Museos: Planetario Luis Enrique Erro

Si quieres salir de lo típico, este plan mezcla ciencia y espectáculo. El planetario ofrecerá observaciones en vivo del cielo nocturno y talleres temáticos, especialmente pensados para público infantil y familiar.

Actividad: Observación astronómica y talleres sobre la Luna

Horario: Entre 18:00 y 22:00 horas

Costo: entrada libre

Cupo: limitado (registro previo en algunas actividades)

Es una experiencia que combina aprendizaje con entretenimiento, perfecta para quienes buscan algo más educativo pero igual de atractivo.

Mx - Noche de Museos en el planetario Luis Enrique Erro Ampliar

Noche de Museos: Castillo de Chapultepec

Uno de los eventos más elegantes de la noche. El Castillo se convierte en escenario para un concierto de ópera en vivo dentro de su patio principal, creando una experiencia única entre historia y música.

Actividad: Concierto de ópera en vivo

Horario: 19:00 horas

Costo: Entrada libre

Cupo: Limitado a 250 personas

Es un plan perfecto si buscas algo más romántico o culturalmente “top”, aunque hay que llegar temprano porque el acceso es limitado.

Noche de Museos: Ex Teresa Arte Actual

Este espacio rompe con el formato tradicional de museo y se convierte en pista de baile. El sonidero le da un giro urbano y festivo a la experiencia cultural, mezclando arte contemporáneo con cultura popular.

Actividad: Baile sonidero

Horario: Por la noche (aprox. desde 19:00)

Costo: Entrada libre

Cupo: limitado

Es de los planes más originales de la cartelera, ideal si quieres algo más relajado, social y fuera de lo convencional.

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Noche de Museos: Museo Tezozómoc

Este museo apuesta por una experiencia completamente inmersiva, especialmente pensada para niñas y niños. La temática de dinosaurios incluye recorridos nocturnos, actividades interactivas y una especie de “pijamada cultural”.

Actividad: Pijamada temática de dinosaurios y recorrido nocturno

Horario: Nocturno (dentro del horario del evento)

Costo: Puede variar según dinámica (algunas actividades gratuitas)

Cupo: Limitado con registro

Es uno de los mejores planes familiares de toda la Noche de Museos.