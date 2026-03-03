MUNET llega a la CDMX: Así será el nuevo museo de tecnología que abrirá en Chapultepec

La Ciudad de México está a punto de sumar un espacio más a su amplia oferta cultural con la llegada de MUNET, el nuevo Museo Nacional de Energía y Tecnología que se instalará en el Bosque de Chapultepec. El proyecto busca convertirse en un referente para quienes desean conocer la historia, el impacto y el futuro de la ciencia aplicada a la vida cotidiana, con exposiciones interactivas, experiencia inmersiva y actividades diseñadas para públicos de todas las edades.

Este museo será una apuesta clave para posicionar a la capital mexicana como un centro de cultura digital y científica, sumándose a otros espacios emblemáticos del antiguo camino cultural de Chapultepec, como museos de arte, historia y naturaleza.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Museo Dolores Olmedo: ¿Por qué cerró y cuándo será su reapertura en 2026?

¿Qué ofrecerá el Museo de Tecnología MUNET?

MUNET (Museo Nacional de Energía y Tecnología) fue concebido como una plataforma donde los visitantes pueden:

Explorar exhibiciones interactivas sobre innovación

sobre innovación Conocer la evolución de dispositivos y sistemas tecnológicos

Participar en talleres prácticos y demostraciones

Vivir experiencias inmersivas con realidad virtual y simuladores

Descubrir cómo la tecnología transforma sectores como la salud, educación, transporte y comunicaciones

Espacios pensados para estudiantes, familias, profesionales y curiosos permitirán relacionar conceptos complejos de ciencia y tecnología con ejemplos tangibles del día a día. La intención es que el aprendizaje se dé de forma lúdica y memorable, y que cada generación de visitantes pueda encontrar un vínculo directo con los avances que observan en su entorno.

¿Por qué un museo de tecnología es clave para la CDMX del futuro?

Más allá de ser un atractivo cultural, MUNET tiene un papel estratégico en el ecosistema educativo y de innovación de la Ciudad de México. La tecnología no solo impulsa industrias; modifica patrones de empleo, formación profesional y competencias laborales. En este sentido, un museo como MUNET puede funcionar como un puente entre la educación formal y las demandas del mercado laboral tecnológico, ayudando a que estudiantes y jóvenes visualicen trayectorias profesionales reales en disciplinas como programación, robótica, biotecnología o ingeniería digital.

Además, al ubicarse en Chapultepec, uno de los espacios públicos más visitados del país, MUNET tendrá la ventaja de atraer tanto a residentes como a turistas nacionales e internacionales, posicionando a la capital como un destino educativo y tecnológico al mismo nivel que otros museos similares alrededor del mundo.

TAMBIÉN PUEDES LEER: La Cuadra de Luis Barragán: Así puedes visitar esta joya arquitectónica cerca de CDMX

¿Dónde estará y cuándo abrirá?

El museo se construirá en una zona accesible del Bosque de Chapultepec, con conectividad a través del transporte público, ciclovías y rutas peatonales. Aunque aún no se ha confirmado una fecha exacta de apertura, las autoridades culturales han adelantado que el proyecto avanzará a lo largo de 2026 con planes de recibir a sus primeros visitantes a finales de año, con inauguraciones de salas temáticas programadas por fases.

La construcción y curaduría del MUNET involucra colaboración entre instituciones públicas, organizaciones educativas y referentes del sector tecnológico, con el objetivo de garantizar un contenido actualizado, riguroso y atractivo para públicos amplios.