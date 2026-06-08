SEP adelanta el último puente de junio 2026: cuándo es y cómo queda antes de vacaciones

Calendario de junio 2026 de la SEP con el último puente del ciclo escolar, previo a las vacaciones de verano.

Si tienes hijos en educación básica o andas organizando la logística en casa, esta información te sirve. El calendario oficial de la SEP trae un ajuste importante en el último puente del ciclo escolar, lo que mueve ligeramente la planeación del cierre antes de las vacaciones de verano.

Y ojo, porque aunque solo es un día de diferencia frente al año pasado, sí pega directamente en el descanso previo al fin de clases.

¿Cuándo es el último puente de la SEP en junio 2026?

De acuerdo con el calendario del ciclo escolar 2025-2026 de la SEP, el último puente escolar será el viernes 26 de junio de 2026, ajuste que representa un cambio respecto al ciclo anterior, cuando el descanso se había fijado para el 27 de junio debido a la Junta de Consejo Técnico Escolar.

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¿Cuándo empiezan las vacaciones de verano 2026?

Después del último puente, el siguiente momento clave es el arranque del descanso largo. Según la SEP, las vacaciones de verano inician el 15 de julio de 2026.

A partir de esa fecha, los estudiantes tendrán un periodo de descanso de poco más de un mes antes del regreso a clases.

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¿Cuándo regresan a clases los estudiantes?

El calendario oficial marca que el inicio del siguiente ciclo escolar se prevé que sea el lunes 31 de agosto de 2026, fecha en la que podría arrancar el ciclo 2026-2027, aunque autoridades no han confirmado esto.

¿Por qué importa este cambio en el calendario de la SEP?

Aunque el ajuste es de solo un día, puede influir en la organización familiar, laboral y en la planeación de actividades de cierre escolar. Así que toma en cuenta que:

El último puente ya es como la señal de que se viene el cierre administrativo y académico

Y sí, también puede moverte los planes de viajes o de actividades en familia si ya los tenías armados.

Este ajuste en el calendario de la SEP confirma que el cierre del ciclo escolar ya está muy cerca. Con el puente del 26 de junio y las vacaciones a partir del 15 de julio, el periodo de descanso queda prácticamente definido para millones de estudiantes en México.

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