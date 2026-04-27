Mueren cuatro personas al derrumbarse túnel huachicolero en Acolman, Estado de México

Luego de varias horas de labores de rescate, elementos de Protección Civil y cuerpos de emergencia localizaron cuatro cuerpos sin vida, al interior de un presunto túnel clandestino en la comunidad de Santa Catarina, municipio de Acolman, Estado de México.

¿Cómo ocurrió el colapso de la excavación clandestina?

La excavación era de una extensión cercana a los 100 metros, y presuntamente era utilizado para la extracción ilegal de combustible del poliducto de PEMEX, Tuxpan-Azcapotzalco.

El derrumbe ocurrió durante la madrugada de este lunes, mientras hombres presuntamente realizaban excavaciones para conectar una toma clandestina al ducto.

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Tras una llamada anónima que alertó sobre personas atrapadas, equipos de emergencia arribaron a un predio de la calle Crisantemo, donde localizaron el túnel, el cual estaba apuntalado con láminas, las cuales colapsaron por el peso de la tierra.

¿Qué obstáculos enfrentaron los equipos de rescate?

En el lugar se registraban altos niveles de explosividad, producto del hidrocarburo, por lo que las labores de rescate se prolongaron por varias horas.

Con maquinaria pesada, y manualmente, personal de PEMEX y Ejercito Mexicano, retiraron gran cantidad de tierra, y fue alrededor de las 17:00 horas, cuando ubicaron los cuerpos, ya sin vida de los cuatro masculinos, los cuales fueron trasladados al Servicio Médico Forense para su identificación.

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El predio fue resguardado por elementos de la Guardia Nacional, mientras personal de la Fiscalía General de la República (FGR) inicio las investigaciones correspondientes.

Personal de Petróleos Mexicanos, selló la toma clandestina y el túnel fue rellenado con tierra.

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