Bloqueo en la México-Pachuca, vecinos de Xalostoc y San Pedro en Ecatepec denuncian empresas contaminantes y falta de agua

"Se respira muerte", afirman manifestantes qeu bloquean la México-Pachuca, en demanda de la salida de empresas de trata de residuos animales y la llegada de agua potable a las colonias Rústica Xalostoc y San Pedro en Ecatepec.

Un grupo de vecinos de las colonias Rústica Xalostoc y San Pedro en Ecatepec realizan un cierre a la circulación sobre el entronque de la Vía Morelos y la carretera México-Pachuca en dirección a la Ciudad de México, colapsando la llegada de miles de trabajadores a la capital mexicana.

Los vecinos de estas colonias denuncian la prevalencia de empresas dedicadas a la recolección y tratamiento de productos derivados de animales, que provocan en la zona olores fétidos todo el tiempo, además de la falta de agua en dichas colonias.

#PrecauciónVial | Bloqueo en Av. Insurgentes a la altura de "El Vigilante", Edo. Méx., en dirección a la Ciudad de México. #AlternativaVial Vía Morelos, Av. Carlos Hank González y Av. Centenario. pic.twitter.com/lFsJJSGieB — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 27, 2026

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En demanda de ser atendidos por las autoridades correspondientes, los demandantes realizan un bloqueo parcial de la vialidad, no obstante, amagan con cerrar la vía completa a fin de ser atendidos en sus demandas.

Desde temprana hora los vecinos de la zona se apostaron con pancartas en las que señalan que “se respira muerte”, debido a los fuertes olores que despiden las empresas de tratamiento de residuos animales, que con la llegada de la época de calor emiten olores fétidos imposibles para una sana convivencia principalmente en las colonias denunciantes.

La falta de agua, es también parte de demanda social que busca la atención de las autoridades municipales.

Luego de tres horas de cierre y conflicto vial, finalmente los demandantes se retiraron del sitio, no sin antes entrar en conflicto con las autoridades viales del Estado de México que tras agresiones les retiraron y detuvieron a algunos de los manifestantes.

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