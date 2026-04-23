Olinia sube de precio: ¿Cuánto costará, por qué no sirve para carretera y qué otras limitaciones debes saber antes de comprarlo?

Los autos eléctricos Olinia seguirán siendo los más baratos, pero costarán más de 90 mil pesos. / Andrea P. De la Rosa Mejía/Gemini

Olinia, el auto eléctrico del Gobierno era una gran promesa de movilidad para los mexicanos. Sin embargo, recientemente se dio a conocer una noticia que bajó los ánimos ante la llegada y fácil accesibilidad del vehículo nacional, pues su precio ha sido elevado y costará más de los 90 mil pesos que se prometieron al inicio.

La realidad del mercado automotriz le llegó a Olinia y Roberto Capuano Tripp, coordinador del proyecto, confirmó que el precio de Olinia incrementará, sin dejar de señalara que el vehículo eléctrico seguirá por debajo en costo de los automóviles más baratos del mercado como el Kwid, Aveo o un March.

¿Cuál será el nuevo precio del Olinia?

Capuano no especificó la cifra en que quedará el coche mexicano, pero sí señalo que no excederá los 200 mil pesos y estará rondando entre los 150 mil pesos, un precio por debajo del segmento.

¿Por qué subió de precio?

El costo de las baterías de litio, la integración de frenos ABS y bolsas de aire, obligatorios por ley, y la cadena de suministro nacional han elevado los costos de producción. A pesar del alza, sigue siendo el eléctrico más barato del mercado, pero ya no a un precio de “motocicleta”.

¿Cómo se cargarán los autos eléctricos Olinia?

¿Qué más hay que saber de Olinia?

Velocidad máxima restringida: Su motor está diseñado para entornos urbanos, con una velocidad tope que difícilmente superará los 60 o 70 km/h, por lo que no es un carro que pueda usarse en carretera.

Su motor está diseñado para entornos urbanos, con una velocidad tope que difícilmente superará los 60 o 70 km/h, por lo que no es un carro que pueda usarse en carretera. Autonomía urbana: Su batería está pensada para trayectos cortos diarios (casa-oficina-supermercado). Se estima un rango de 150 kilómetros por carga, lo cual es insuficiente para tramos largos entre ciudades.

Su batería está pensada para trayectos cortos diarios (casa-oficina-supermercado). Se estima un rango de 150 kilómetros por carga, lo cual es insuficiente para tramos largos entre ciudades. Seguridad en altas velocidades: Debido a su peso ligero y diseño compacto, el vehículo no cumple con los coeficientes de estabilidad necesarios para circular a 100 km/h o más junto a tráileres o vehículos pesados.

Debido a su peso ligero y diseño compacto, el vehículo no cumple con los coeficientes de estabilidad necesarios para circular a 100 km/h o más junto a tráileres o vehículos pesados. Carga lenta: Al no contar con sistemas de carga ultra rápida (para mantener el costo bajo), una recarga completa podría tomar entre 6 y 8 horas en una toma convencional.

Autos híbridos: ¿A qué modelos sí les afectará el ‘Hoy No Circula’ y en qué entidades se tomará esta medida?

Olinia no es un carro para correr a alta velocidad ni hacer grandes traslados. Es por eso que podría ser ideal para el uso personal y para funcionar como una herramienta para pequeños negocios o actividades logísticas.