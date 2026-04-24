Hoy No Circula 24 de abril: ¿Qué autos descansan para evitar multas este viernes en CDMX y Edomex? / abalcazar

Si ya estás planeando la ruta para cerrar tus pendientes o incluso una escapada de fin de semana, es fundamental que verifiques si tu vehículo tiene permiso para transitar este 24 de abril de acuerdo al calendario del Hoy No Circula. Durante esta temporada de estiaje, la estabilidad atmosférica y la radiación solar suelen complicar la dispersión de contaminantes, por lo que respetar el programa es vital para todos.

No permitas que una infracción arruine tu inicio de descanso. El programa opera de manera regular de las 5:00 a las 22:00 horas. Aquí te detallamos quiénes deben quedarse en casa hoy.

¿Qué autos NO circulan este viernes 24 de abril de 2026?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben suspender su tránsito son:

Vehículos con engomado AZUL.

Terminación de placa 9 y 0.

Holograma de verificación 1 y 2.

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¿Quiénes SÍ pueden circular libremente?

Los autos que están exentos de estas restricciones y pueden transitar sin temor a multas por toda la Zona Metropolitana son:

Vehículos con Holograma 00 y 0.

Autos eléctricos e híbridos (con placa o holograma “Exento”).

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar con permiso vigente.

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No respetar el Hoy No Circula este viernes puede representar un golpe fuerte a tu bolsillo. La sanción económica para este año oscila entre las 20 y 30 UMA, lo que equivale a un monto de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), sumando además el costo del arrastre de la grúa y el tiempo que tu auto pase en el depósito vehicular.