Estados Unidos tiene todo para revelar nombres de narcopolíticos y más: Héctor de Mauleón

La filtración del diario Los Angeles Times es la confirmación de lo que Estados Unidos ha venido anunciado desde principios de 2025 cuando empezaron las insinuaciones y acusaciones sobre la intolerable alianza del gobierno mexicano con los cárteles, señaló el periodista Héctor de Mauleón en entrevista con Carlos Loret de Mola para “Así las Cosas”.

Señalamientos y lista de implicados

El analista y escritor, dijo que Estados Unidos tiene todo para dar a conocer nombres, que estarían implícitos en la llamada lista de Marco Rubio y auguró que

Se acercan meses en que este golpe comenzará a materializarse”. —

Recordó que al igual que Rubio “distintos funcionarios, dependencias y agencias del gobierno de Estados Unidos han estado remarcando, y machacando a lo largo de los meses, lo que ha venido acompañado de una serie de revelaciones que van encaminadas a mostrar precisamente lo que parece que es un golpe anunciado”, toda vez que ahora, Estados Unidos cuenta con más de 90 narcotraficantes, los más importantes de México en su poder.

El periodista empató la narcopolítica con el “escándalo de corrupción de las redes de huachicol operadas por la Marina” por las que el gobierno mexicano ha emitido 14 órdenes de aprensión contra empresarios, funcionarios y civiles, pero todos ensartados en un nivel medio como es el caso de los hermanos Farías, sobrinos del exsecretario de Marina.

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Cuestionamientos sobre la red de huachicol

De Mauléon afirmó es que a la fecha las autoridades no han podido responder:

“Si detienen un buque con 10 millones de litros de huachicol cuántas pipas ocupan para descargarlas, quién tiene el poder de mover esa cantidad hacia su destino que son las gasolineras sin que las detenga la Guardia Nacional?, ¿Qué instituciones están involucradas en ese desembarque? ¿Quién tiene el poder de alinear a todas las instituciones y hacer el contacto con las empresas que procesan tantos millones de litros de combustible ilegal? ¿Quién tenía la concesión de los muelles donde desembarcaron los millones de litros de combustible? De esto último, aunque “aparece un financiador de la campaña de Adán Augusto López, faltan muchos más”.

Por lo que señaló el entramado como “una red criminal, una red institucional que defraudó a Pemex , a Hacienda y a la Nación con 600 mil millones de pesos tan solo en el sexenio de López Obrador”.

Y reveló que “Hay una zona a la que no ha entrado la investigación de la FGR y que no se ha querido tocar y corre el riesgo de que sea develada con las declaraciones e información que tiene Fernando Farías Laguna” y señaló que “la defensa de este personaje afirma que tiene capturas de mensajes en las que él le avisaba a su tío la existencia de esta red”.