¿Quién es Fernando Farías? El contraalmirante mexicano detenido por huachicol en Argentina

La captura del contraalmirante Fernando Farías Laguna en Argentina volvió a poner bajo la lupa uno de los mayores escándalos de corrupción en México: la red de huachicol fiscal vinculada a altos mandos de la Marina.

Farías Laguna, quien formaba parte de la Secretaría de Marina, era buscado por autoridades mexicanas desde 2025 tras ser acusado de delincuencia organizada y delitos relacionados con el tráfico ilegal de hidrocarburos. Su detención ocurrió en Buenos Aires, luego de que ingresara al país con documentos falsos y una identidad apócrifa, según reportes oficiales.

¿De qué acusan al contraalmirante Fernando Farías?

De acuerdo con investigaciones federales, el contraalmirante es señalado como uno de los presuntos líderes de una red criminal dedicada al llamado “huachicol fiscal”, un esquema que consiste en introducir combustible al país sin pagar impuestos mediante operaciones simuladas en aduanas y puertos.

Este entramado habría operado durante varios años en puertos clave como Tampico, Manzanillo y Altamira, con la participación de funcionarios, empresarios y personal militar. Las autoridades estiman que este tipo de fraude generó pérdidas millonarias al Estado mexicano.

Cae en Argentina mando mexicano de la Marina ligado a huachicol

Fernando Farías no actuaba solo. Su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, ya se encuentra detenido en México por el mismo caso. Ambos han sido vinculados como líderes del grupo conocido como “Los Primos”, señalado por aprovechar su posición dentro de la Marina para facilitar operaciones ilícitas.

Tras su captura, el gobierno mexicano inició gestiones para lograr su deportación o extradición, con el objetivo de que enfrente la justicia en territorio nacional. El caso sigue en desarrollo y podría revelar más implicaciones dentro de las instituciones encargadas de la seguridad y control aduanero.

Este escándalo no solo expone una red criminal de alto nivel, sino que también representa un duro golpe a la credibilidad de las fuerzas armadas en México.