Sheinbaum cuestiona bloqueos de la CNTE y asegura mantienen diálogo abierto

jSi hay mesa de diálogo para qué cierran una calle, fue la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el paro de labores que iniciaron los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y por el bloqueo anunciado para Paseo de la Reforma y Bucareli en la Ciudad de México.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional la Primera Mandataria indicó que si bien no se ha dado acercamiento con ella misma y el magisterio, enfatizó que este continúa a través de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública.

¿Qué dijo sobre la CNTE diálogo?

“Hay diálogo. Nunca se ha cerrado el diálogo con Gobernación y con educación pública, porque la última vez que habíamos acordado un diálogo conmigo, pues no llegaron. Ellos decidieron no llegar. Pues, ahora es con Gobernación y con Secretaría de Educación, que tienen toda la atribución, pues, imagínense, es la secretaria de Gobernación, nada menos y nada más, y el secretario de Educación Pública, que los reciben para poder dialogar sobre distintos temas, y además, el propio Mario Delgado ha ido a los estados de la República a atender directamente en las mesas de trabajo, y vamos a seguir con el diálogo abierto, no se va a cerrar, pero, pues sí hay temas que son más complejos”. — Claudia Sheinbaum, presidente de México

Y mientras se refuerzan los operativos de seguridad en los alrededores de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo evitó dar algún calificativo a la advertencia de la CNTE de bloquear vialidades durante el Mundial si no se atienden sus demandas.

¿Por qué cuestiona los bloqueos?

“Yo no lo catalogaría, lo que sí es que si está la mesa abierta, ¿para qué cierran una calle? si está el diálogo abierto, ¿qué sentido tiene cerrar una calle? antes no se abría el diálogo, pues se entiende que había presión, pero ahora está la mesa abierta de diálogo, apoyos diversos que se han dado, y también buscar que cualquier manifestación, que hay derecho de manifestación en nuestro país, pues sea pacífico”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Insistió que existen mesas de diálogo en los estados, aunque reconoció hay temas complejos, que no pueden ser resueltos como piden ante la falta de presupuesto.

¿Qué limitantes reconoce el Gobierno?

“Tienen mesas de diálogo en sus estados, con la secretaria de Gobernación, con el secretario de Educación. En el pasado, ni siquiera eso tenían en el periodo neoliberal. Tienen mesas, y tienen mesas en sus estados y tienen mesas aquí. Es que hay temas, pues, que el presupuesto público no da para poderlo cumplir, y buscamos la mejor manera de apoyar, porque creemos en los maestros de México, las maestras de México. Pero, pues, hay un presupuesto que incluye, pues, programas de bienestar, salarios a maestras y maestros, que han aumentado de manera muy importante desde dos mil dieciocho a la fecha”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La jefa del Ejecutivo Federal recordó que en el sexenio pasado se otorgaron un millón de plazas a maestras y maestros, mientras se brindaron dijo, apoyos para ese sector en Oaxaca y Chiapas pero enfatizó, se seguirá privilegiando el diálogo.

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