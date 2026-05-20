Raúl Castro es acusado por Estados Unidos de asesinar a ciudadanos norteamericanos

La justicia de Estados Unidos presentó cargos contra Raúl Castro, expresidente de Cuba, por a muerte de ciudadanos estadounidenses.

Todd Blanche, fiscal interino de Estados Unidos presentó cargos penales contra el expresidente de Cuba, Raúl Castro, entre los que destacan conspiración y asesinato de 4 civiles estadounidenses en 1996 cuando estaban en funciones humanitarias.

“Si matas a estadounidenses, te perseguiremos, no importa quién seas. No importa qué título ostentes — Dijo Todd Blanche

Des acuerdo con el Fiscal interino, el derribo, en febrero de 1996, de dos avionetas Cessna C-337 eran pilotadas por miembros de Hermanos al Rescate, un grupo de exiliados cubanos con nacionalidad estadounidense con base en Miami.

🚨 The U.S. Department of Justice announces the indictment of Raúl Castro and several others with conspiracy to kill U.S. nationals.



THE UNITED STATES & PRESIDENT TRUMP WILL NOT FORGET ITS CITIZENS. pic.twitter.com/LmyXDzKpus — The White House (@WhiteHouse) May 20, 2026

¿Quiénes más fueron acusados en el caso?

Raúl Castro de 94 años fue acusado junto a otras cinco personas, entre las que destacan, un piloto de combate que fue acusado inicialmente en relación con el derribo de dos avionetas hace más de 20 años.

Durante el mensaje, también estuvieron presentes, el fiscal federal Jason Reding Quinones, el subdirector del FBI, Christopher Raia, la senadora estadounidense Ashley Moody y el fiscal general de Florida, James Uthmeier.

¿Quiénes fueron las víctimas estadounidenses?

Los ciudadanos estadounidenses que fueron asesinados por Raúl Castro son: Carlos Costa, Armando Alejandre y Mario Manuel de la Peña, ciudadanos estadounidenses, además de Pablo Morales, con estatus de residente en Estados Unidos.