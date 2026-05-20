Mx - ¿Quién ganaría una guerra entre Estados Unidos y China? Así se comparan sus ejércitos, armas nucleares y poder militar / Alones Creative

La tensión entre China y Estados Unidos está al rojo vivo. Aunque hasta ahora los métodos diplomáticos han resultado efectivos, la amenaza de un conflicto armado entre ambas potencias está sobre la mesa. Las recientes fricciones por Taiwán, las declaraciones de Donald Trump y el fortalecimiento militar ordenado por Xi Jinping han reactivado una pregunta necesaria: ¿quién ganaría una guerra entre las dos mayores potencias del planeta?

La rivalidad China-EU rebasa los límites del comercio y la tecnología. Analistas militares de RAND Corporation y del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) consideran que el conflicto por Taiwán es hoy el escenario más sensible entre China y EU. El riesgo de guerra mundial, aunque lejano, se vislumbra cada vez más en centros militares y gobiernos occidentales.

La llamada “Trampa de Tucídides”, teoría que describe el choque entre una potencia dominante y otra emergente, aparece constantemente en los análisis sobre China vs Estados Unidos. Y aunque nadie puede predecir con certeza el resultado de un conflicto directo, sí existen datos oficiales que permiten medir el tamaño real del poder militar de ambos países.

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China vs Estados Unidos: ¿qué ejército es más poderoso?

Estados Unidos continúa siendo la mayor potencia militar del planeta en capacidad tecnológica, despliegue global y gasto en defensa. De acuerdo con datos del Departamento de Defensa estadounidense y del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), Washington mantiene presencia militar en decenas de países y posee la fuerza aérea más poderosa del mundo.

China, por otro lado, tiene el ejército más grande en número de soldados activos y ha acelerado su modernización militar durante la última década bajo el liderazgo de Xi Jinping. Pekín ha invertido miles de millones en misiles hipersónicos, inteligencia artificial, armamento naval y capacidades espaciales.

Comparación militar entre China y EU

Estados Unidos:

Más de 1.3 millones de soldados activos



11 portaaviones nucleares



Presupuesto militar superior a 850 mil millones de dólares



Dominio aéreo y satelital global

China:

Más de 2 millones de soldados activos



La marina más grande del mundo en número de buques



Presupuesto militar superior a 290 mil millones de dólares



Avance acelerado en misiles y guerra electrónica

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Ojivas nucleares: quién tiene más armas atómicas

El mayor temor ante una posible guerra China Estados Unidos sigue siendo la posibilidad de una guerra nuclear. Según cifras de la Federación de Científicos Estadounidenses (FAS) y el SIPRI, Estados Unidos posee alrededor de 5 mil 200 ojivas nucleares, mientras China mantiene un arsenal estimado en más de 500 y en rápido crecimiento.

Aunque la diferencia sigue favoreciendo a Washington, el Pentágono ha advertido que China busca expandir agresivamente su capacidad nuclear antes de 2030. Eso ha incrementado las preocupaciones sobre una eventual escalada militar en Asia.

¿Quién tiene ventaja nuclear?

Estados Unidos conserva superioridad en submarinos nucleares y capacidad de respuesta inmediata.

China apuesta por sistemas móviles y misiles hipersónicos difíciles de interceptar.

Ambos países tienen capacidad suficiente para provocar destrucción masiva global.

Taiwán, Trump y Xi Jinping: el punto más peligroso de la crisis geopolítica

El conflicto Taiwán es considerado el escenario más probable para una confrontación militar. China considera a la isla parte de su territorio y ha prometido recuperarla incluso por la fuerza si fuera necesario. Xi Jinping y las declaraciones recientes sobre “reunificación inevitable” elevaron la tensión China EU en el Pacífico.

Tras la reciente visita de Donald Trump a Pekín y su reunión con Xi Jinping, la tensión China EU entró en una nueva etapa marcada por señales de diálogo, pero también por advertencias directas sobre Taiwán. Durante el encuentro, Xi Jinping insistió en que un mal manejo del conflicto Taiwán China podría llevar a ambas potencias “a una confrontación peligrosa”, mientras Trump aseguró haber alcanzado un “buen entendimiento” con el líder chino sobre temas estratégicos y comerciales.

Analistas del Council on Foreign Relations y RAND Corporation coinciden en que una guerra mundial 2026 sigue siendo improbable, pero reconocen que la crisis geopolítica actual es la más delicada entre ambas potencias desde la Guerra Fría.

¿Quién ganaría una guerra entre China y Estados Unidos?

La respuesta depende del tipo de conflicto. En una guerra convencional de corto plazo, Estados Unidos todavía mantiene ventaja tecnológica y operativa. Pero en un enfrentamiento prolongado cerca de territorio chino, Pekín tendría ventajas estratégicas por cercanía geográfica y capacidad industrial.

La mayoría de expertos coincide en que incluso si hubiera un “ganador” militar, las consecuencias económicas, políticas y humanas serían devastadoras para el planeta entero. Por eso, más que hablar de vencedores, la comunidad internacional intenta evitar que la rivalidad China EU cruce el punto de no retorno hacia una tercera guerra mundial.