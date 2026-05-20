Mx - Trampa de Tucídides: la teoría que predice una guerra entre China y Estados Unidos / Anadolu

El choque entre Beijing y Washington corre el riesgo de escalar al terreno militar, toda vez que los esfuerzos diplomáticos pierdan efectividad y el tema económico, alimentado por temores sobre una posible tercera guerra mundial, se desplome en el intento por contener el conflicto. No es que esto sea una declaración velada de guerra, pero el reciente encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping ha enviado señales claras de un caldeo geopolítico que pudiera escalar a un “conflicto peligroso” en palabras del presidente chino.

En medio de un cruce de declaraciones sobre el conflicto de Taiwán-China, una vieja teoría podría predecir la Tercera Guerra Mundial: la Trampa de Tucídides.

El concepto fue popularizado por el politólogo de Harvard University, Graham Allison, quien retomó la obra del historiador griego Tucídides para explicar cómo una potencia emergente puede provocar miedo en una potencia dominante hasta llevarla al conflicto armado. Según esta teoría, el ascenso de China frente a Estados Unidos podría terminar en una confrontación global si ninguna de las dos partes logra contener la escalada política y militar.

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¿Qué es la Trampa de Tucídides y por qué se relaciona con China y EU?

La Trampa de Tucídides describe el momento en que una potencia emergente amenaza con desplazar a otra ya consolidada. El término nace de la explicación que dio Tucídides sobre la Guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta: el crecimiento del poder ateniense generó miedo en Esparta y terminó detonando la guerra.

De acuerdo con investigaciones del proyecto “Thucydides’s Trap” de Harvard Kennedy School, en 12 de 16 casos históricos similares las tensiones terminaron en conflicto armado. Aunque los expertos aclaran que la guerra no es inevitable, sí advierten que el escenario actual entre China y Estados Unidos comparte varios factores de riesgo.

Las señales que elevan el temor a una guerra China Estados Unidos

Entre los elementos que más preocupan a gobiernos y mercados internacionales destacan:

La presión militar de China sobre Taiwán

El aumento del gasto militar de Washington y Beijing

La disputa tecnológica por inteligencia artificial y semiconductores

Las amenazas comerciales y arancelarias entre ambas potencias

El fortalecimiento de alianzas militares en Asia

El temor a una guerra nuclear en caso de un error estratégico

Informes del United States Department of Defense y de organismos internacionales advierten que el Indo-Pacífico se convirtió en el principal foco de tensión militar del planeta.

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Xi Jinping, Trump y el discurso que aumenta la tensión China EU

Las declaraciones de Xi Jinping sobre la “reunificación” con Taiwán endurecieron el discurso internacional alrededor del conflicto. Beijing insiste en que la isla forma parte de su territorio y no descarta el uso de la fuerza si considera que existe una amenaza separatista.

Aunque la reciente visita de Donald Trump a China dio la sensación de que las cosas marchan por buen camino, las palabras del presidente Xi Jinping durante una reunión videograbada, aunque educadas y en tono estrictamente diplomático, no perdieron determinación y dureza. Llamó al presidente Trump a reconocer la debacle estadounidense y reconocer el ascenso chino, en vías de establecer una relación de colaboración y unidad para evitar un “conlicto peligroso”, al tiempo que citó la Trampa de Tucídides para terminar de ejemplificar su mensaje.

¿Existe riesgo real de una tercera guerra mundial en 2026?

Los especialistas en relaciones internacionales consideran exagerado afirmar que una guerra mundial 2026 sea inevitable, pero coinciden en que el escenario global es más inestable que hace una década. La combinación entre sanciones económicas, conflictos regionales y competencia militar eleva naturalmente el nivel de alerta internacional.

La mayor preocupación sigue siendo Taiwán. Un enfrentamiento directo en esa región podría involucrar rápidamente a aliados de ambos países y provocar una crisis de alcance global. Por ahora, organismos multilaterales y gobiernos europeos mantienen llamados constantes al diálogo para evitar que la Trampa de Tucídides pase de la teoría histórica a una realidad contemporánea.