INE ajusta gasto: revisará sueldos y normas rumbo al presupuesto 2027

Revisará INE sueldos y normas administrativas rumbo al presupuesto 2027; promete no afectar su operación.

El Instituto Nacional Electoral, INE, inició una revisión de sus reglas internas para ajustarse a la reforma constitucional que obliga a racionalizar el gasto público… con este proceso, de ajuste, el INE marca el inicio de cambios en su estructura administrativa.

Revisión de sueldos y normas internas

Informó que la Junta General Ejecutiva dio luz verde a un acuerdo que pone bajo análisis los tabuladores salariales y los manuales de remuneraciones, con miras a redefinir costos dentro del organismo.

Durante la sesión, la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, señaló que el instituto acata el mandato constitucional, pero insistió en que los cambios no deben comprometer su funcionamiento.

El ajuste incluye revisar sueldos tanto del Servicio Profesional Electoral como del personal administrativo, además de normas en materia de recursos humanos.

📄#BoletínINE | Inicia INE revisión normativa para acatar reforma constitucional en materia de racionalización del gasto https://t.co/g4U31avoVf pic.twitter.com/IP2exaBsRo — @INEMexico (@INEMexico) April 27, 2026

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Preparación del presupuesto 2027

Con estos insumos, el INE construirá el anteproyecto de presupuesto para 2027, en línea con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente el artículo 134 sobre el uso eficiente de los recursos públicos. El Ajuste INE gasto será clave en esta planeación.

El organismo asegura que la revisión busca ajustar el gasto sin afectar su capacidad operativa ni la certeza jurídica de sus funciones.

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