Plan B electoral propone recorte de privilegios y cambios en revocación de mandato

Al insistir que no quitará el dedo del renglón, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la presentación del Plan B electoral del proyecto de reforma electoral que incluye la disminución de gastos en municipios, congresos estatales, funcionarios electorales además del Senado de la República y mayor involucramiento para el ejercicio de revocación de mandato además de una modificación para la próxima elección del Poder Judicial.

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¿Qué cambios propone el Plan B electoral?

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que con el proyecto se ponen topes en el máximo de regidurías, además del presupuesto en los congresos locales.

“En el caso de los municipios, la reducción del número de regimientos será de 7 hasta un máximo de 15. Esto es muy importante porque ya nos se puede a partir del próximo, ya no será posible aumentar a un número de 16; se tiene que mantener en 15 y es importante la limitación a una sindicatura por municipios. En el caso de los congresos locales, el límite presupuestario se establece en el 0,7 % del presupuesto de ingresos de cada entidad”. — Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación

Se especifica que los ahorros productos de la iniciativa, serán utilizados en obra de infraestructura pública. La funcionaria destacó reducción también en funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) para garantizar que no puedan ganar más que la Presidenta de la República.

“Funcionarios del INE, de los Tribunales y de los órganos electorales de los estados, consejeros, magistrados, no podrán ganar más que la Presidenta de México, esto ya no será posible con la aprobación de esta ley. Se acabarán con los privilegios como bonos, gastos de médicos mayores, todo tipo de seguros así como ingresos adicionales y en el caso del Senado también se ha acordado una reducción de gasto progresivo hasta llegar a un 15%”. — Rosa Icela Rodríguez, secretaría de Gobernación

¿Cómo cambia la revocación de mandato y la elección judicial?

La mandataria destacó que sobre la elección judicial para el 27, se proponen modificaciones para reducir candidatos en las boletas y permitir una mejor revisión de perfiles por parte de las comisiones del ejecutivo, legislativo y judicial.

“Y hay también algunas modificaciones a la elección de judicial, pero tomé la decisión de que siga siendo en el 27. Aprovechar ya la elección del veintisiete para atender todo de una vez. Y hay algunas modificaciones para que sean menos candidatos en las boletas, que las comisiones que presentan las candidaturas del ejecutivo, del legislativo y judicial puedan hacer, pues, una mayor revisión de los perfiles que se presentan. Esencialmente, ese es el Plan B”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Claudia Sheinbaum presenta Plan B del proyecto de reforma electoral Ampliar

Destacó habrá menos candidatos y candidatas para que la ciudadanía pueda revisar mejor los perfiles.

“La Constitución establece que hay una Comisión del Ejecutivo, una Comisión del Legislativo y una Comisión del Judicial, se abre una convocatoria, se inscriben y después de ahí se seleccionan de acuerdo con el currículum y una vez seleccionado hay una tómbola, al final se elijen a… en el caso de jueces y magistrados, eran diez, ahora se están proponiendo que se reduzca a seis, tres hombres y tres mujeres, al reducirse va a ser más sencillo”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Respecto a la revocación de mandato se propone la realización el primer domingo de junio del tercero o cuarto año de gobierno es decir en el 2027 o 2028, dependiendo del año que se solicite por parte de la ciudadanía. Aunque no se toca el Programa de Resultados Electorales Preliminares, sí se propone en leyes secundarias establecer el conteo inmediato.

“Actualmente se inicia el miércoles, es decir si la elección es el domingo, el cómputo distrital, el cómputo definitivo, el miércoles, se está proponiendo que en el instante que llega la primera urna, en ese instante empiece el cómputo, qué objetivo tiene, evitar que haya cualquier manipulación en esos dos días”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

A pesar de recordar que hay un acuerdo con los partidos aliados Sheinbaum Pardo dijo que insistirá en los temas esenciales de la reforma electoral como elección de plurinominales y reducción de recursos para partidos políticos.

“Como presidenta voy a seguir insistiendo que es indispensable que no se gaste tanto en los procesos electorales, ni en los partidos políticos y en el tema de los plurinominales, que hay que seguir insistiendo, claro ya no se pudo esa reforma constitucional pero no por eso uno no puede dejar de decirlo”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Para mayor vigilancia de los recursos el INE podrá firmar convenios con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para la revisión de alguna campaña electoral, además podrá hacerse uso de tecnologías para la fiscalización. Así mismo se obliga a partidos a transparentar remuneraciones desde su dirigencia, además de establecer la obligación de reportar sus aportaciones financieras en tiempo real mediante el sistema bancarizado.

Sobre el nepotismo, la jefa del Ejecutivo Federal recordó que ya fue aprobada la prohibición de candidatos familiares en el mismo puesto y la eliminación de la reelección a partir de 2030.

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