Gasolina, vuelos e inflación: así impacta en México el conflicto global de Estados Unidos

La tensión entre Estados Unidos e Irán no es asunto lejano. El conflicto en el Estrecho de Ormuz, ruta por donde fluye cerca de una quinta parte del petróleo mundial, está encareciendo energéticos, alterando rutas comerciales y elevando la incertidumbre global.

El cierre parcial del paso, junto con el bloqueo naval estadounidense, ha tensado aun más el mercado. Por si fuera poco, Washington no solo presiona a Teherán, también ha dejado abierta la puerta a endurecer su postura hacia Cuba, ampliando el alcance del conflicto.

Para México, el impacto es indirecto pero inmediato. Dependencia energética, presión inflacionaria y volatilidad externa convergen en el bolsillo de mexicanas y mexicanos. Lo que ocurre en Medio Oriente, y se decide en la Casa Blanca, termina reflejándose en precios, costos y consumo dentro de nuestro país.

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¿Cómo afecta el conflicto global de Estados Unidos en México?

De acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía, las tensiones en el Estrecho de Ormuz han puesto en riesgo cerca del 20% del suministro mundial de petróleo, provocando episodios en los que el barril supera los 100 dólares. Firmas como Goldman Sachs y JP Morgan advierten que, si el conflicto entre Estados Unidos e Irán se prolonga, el precio podría escalar hasta los 120 dólares. Este encarecimiento no se queda en Medio Oriente, impacta directamente a economías abiertas como la mexicana, donde el costo de los energéticos depende del mercado internacional.

En México, el golpe es inmediato porque más del 60% de las gasolinas que se consumen son importadas, principalmente desde Estados Unidos. Esto significa que cualquier ajuste en precios internacionales termina trasladándose al consumidor. El Banco de México ha advertido que un aumento sostenido en los energéticos puede sumar entre 0.5 y 1 punto porcentual a la inflación anual, encareciendo transporte, alimentos y servicios. En otras palabras, el conflicto global no solo se mide en tensiones diplomáticas o movimientos militares, sino en algo más tangible para millones de mexicanos, el tener que pagar más por moverse, producir y vivir.

¿Por qué sube la gasolina en México aunque el conflicto esté en Medio Oriente?

México produce petróleo, pero importa buena parte de las gasolinas que consume, principalmente desde Estados Unidos. Esto significa que cualquier alteración en los precios internacionales impacta de inmediato.

El encarecimiento del petróleo eleva los costos de refinación en toda la cadena energética. A partir de ahí, Estados Unidos ajusta sus precios internos para absorber el impacto, y México termina resintiéndolo a través de las importaciones de combustibles, que llegan más caras al mercado nacional.

El papel de Pemex no es suficiente para amortiguar por completo estos movimientos, por lo que los aumentos terminan trasladándose al consumidor.

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Cómo el conflicto global está encareciendo la vida en México

El alza en energéticos no se queda en las gasolinas. De acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía, los choques en el mercado petrolero pueden trasladarse rápidamente a toda la cadena productiva, elevando costos de transporte, alimentos y servicios. En México, datos del INEGI muestran que los energéticos tienen un peso relevante en el índice de precios, por lo que aumentos sostenidos pueden impactar de forma generalizada. Analistas de BBVA Research estiman que un encarecimiento prolongado del crudo podría añadir entre 0.3 y 0.8 puntos porcentuales a la inflación anual en el país.

Ante este escenario, el Banco de México enfrenta el complejo dilema de mantener tasas de interés elevadas, actualmente en niveles cercanos al 11%, para contener la inflación, o flexibilizar la política monetaria para impulsar el crecimiento. La incertidumbre internacional, marcada por la tensión entre Estados Unidos e Irán, reduce el margen de maniobra y obliga a decisiones más cautelosas en un entorno económico cada vez más volátil.

Vuelos, turismo y precios, ya se resienten

El encarecimiento del combustible también golpea al sector aéreo y turístico. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo advierte que el combustible representa hasta el 30% de los costos operativos de las aerolíneas, por lo que cualquier alza en el petróleo se traduce en tarifas más altas o ajustes en rutas. En México, cifras de la Secretaría de Turismo indican que la actividad turística aporta cerca del 8.5% del PIB, por lo que estos incrementos tienen efectos directos en la economía.

En este contexto, el impacto se refleja en boletos de avión más caros, menor dinamismo turístico y un aumento en los costos logísticos para empresas. Análisis de la firma internacional Moody’s Analytics señalan que un entorno de energéticos elevados puede reducir la demanda de viajes y presionar cadenas de suministro. El resultado es un efecto amplio que alcanza tanto a viajeros como a industrias vinculadas al turismo, uno de los sectores más sensibles a la volatilidad global.

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México frente al conflicto global entre dependencia y cautela

La cercanía económica con Estados Unidos coloca a México en una posición sensible. Cualquier escalada en el conflicto con Irán, o un endurecimiento hacia Cuba, puede traducirse en ajustes comerciales, presión diplomática o volatilidad financiera.

México no está en el frente del conflicto, pero tampoco está al margen. Mientras Washington mantiene tenga frentes abiertos, el impacto se filtra por múltiples canales y termina instalándose en la vida cotidiana, desde el precio del tanque lleno hasta el costo de un vuelo.