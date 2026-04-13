Precio de la gasolina: El gobierno revisará costos y convocará a gasolineros y productores agrícolas

Se trabajará por mantener el apoyo a gasolineros del país para evitar que por la guerra en Medio Oriente, siga la escalada de precios en combustibles, esto fue lo que dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum, al comentar que también revisará la situación en diversos alimentos. En este contexto, el Precio gasolina se mantiene como un tema central ante el impacto económico.

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Revisión de precios y acuerdos con gasolineros

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria adelantó que esta semana convocará nuevamente a los gasolineros del país, ya que dijo que se ha percatado que algunos no respetan el acuerdo de mantener la gasolina magna en un máximo de 24 pesos el litro y el diesel en 28 y registran costos de hasta 30 pesos.

“Esta semana voy a tener una reunión con todos los gasolineros. Ya la han tenido secretaria de energía, PEMEX, Profeco, secretaría de hacienda, pero vamos a tener una reunión. Y estos precios, pues, también, y otras razones, han impactado también en el precio de algunos productos. Jitomate, por ejemplo, está muy caro. La carne de res también subió. Ayer, hablando con el secretario de hacienda, le digo, oye, ¿por qué no te das una vuelta al mercado? Para que veas cómo están los precios. Mucho tiene que ver también con que se aprovechan”.

Por ello dijo que también será necesario conversar con productores y comercializadores, a fin de cuidar los bolsillos de las personas. En este escenario, el Precio gasolina también influye en el costo de alimentos.

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Impacto en productos y medidas de control

“Esta semana también voy a tener una reunión con todos los comercializadores que están dentro de lo que llamamos dentro de lo que llamamos Paquete Contra la Inflación, el PACIC, productores, vamos a incluir también productores de limón, de jitomates, porque no puede subir la canasta básica. Habrá razones que a lo mejor temporales está el precio más alto de un producto que otro, pero nadie se tiene que aprovechar de la situación actual de los precios de los combustibles nadie, no solo los productos que están en la canasta del PACIC sino otros productos sobre todo frutas, verdura, y legumbres que en algunos lados están muy caros y no debe ser así”.

Ante ello anunció que la Procuraduría Federal del Consumidor retomará la práctica de colocar lonas en las gasolineras donde exceden los precios acordados para que sea la ciudadanía la que elija si comprar o no en ese lugar su combustible.

“Hemos estado apoyando con el diésel. El acuerdo era que no subía arriba de veintiocho, que ya de por sí es alto, porque estaba en veintiséis cincuenta. Y ahora que fui de recorrido por Morelos, Puebla, Tlaxcala, algunas gasolineras a treinta pesos el diésel. ¿Cómo? Si, además, se están utilizando recursos que deberían ayudar a todas y todos los mexicanos para apoyar, y, de todas maneras, mantienen los precios de los combustibles altos. Por eso me parece muy bien lo que va a hacer la Profeco ahora. Además de estar revisando que operen adecuadamente, si hay precios muy altos, se va a poner una manta muy grande, una lona, diga, no compres aquí, está muy alto el precio del combustible”.

Al comentar que no existe una fecha exacta en la que su gobierno deberá mantener el subsidio a la gasolina y diesel para evitar su aumento, anunció que se están revisando los gastos del gobierno para apretarlos un poco más e incrementar la austeridad.

“Tenemos que mantener y eso significa, pues más austeridad porque tenemos que garantizar, los programas de bienestar, el apoyo a educación, el apoyo a salud, los programas de vivienda, y la inversión, entonces por supuesto cada semana estamos revisando los ingresos, los egresos y las proyecciones hacia el cierre del 2026, estamos cerrando todavía muchos gastos, somos más que franciscanos acá”.

La Jefa del Ejecutivo Federal enfatizó que por ello es muy importante para su administración el mantener e incrementar el desarrollo económico del país, mientras el Precio gasolina continúa bajo revisión.

ahz.