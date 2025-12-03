¡Sin sorpresas! Ernestina Godoy es elegida como fiscal General de la República

Ernestina Godoy Ramos rindió protesta como tituar de la Fiscalía General de la República (FGR).

El Senado de la República de México designó a Ernestina Godoy Ramos como la nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR) por los próximos nueve años.

En total se emitieron 127 votos de los cuales 97 fueron a favor de Godoy, 11 votos nulos y 19 en contra.

La elección, que se concretó en las últimas horas, surge de la terna enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, y tras la salida de Alejandro Gertz Manero de la FGR. Previo a su nombramiento, Godoy ocupó el cargo de encargada de despacho de la Fiscalía.

Sin sorpresas, con 97 votos a favor el pleno del Senado ratificó a Ernestina Godoy Ramos como nueva Fiscal General de la República en sustitución de Alejandro Gertz Manero.



Es la primer mujer fiscal en México y fue electa para un periodo de nueve años



La votación en el Senado fue objeto de controversia, ya que legisladores de la oposición calificaron el proceso como una “simulación”, argumentando que la decisión estaba tomada de antemano.

Durante el debate, se cuestionó la independencia de Godoy frente al Poder Ejecutivo.

¿Quién es Ernestina Godoy?

Ernestina Godoy Ramos es una abogada y funcionaria pública mexicana, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Entre su trayectoria reciente se encuentra:

Encargada del Despacho de la FGR: Desde el 28 de noviembre de 2025, tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal: Ocupó el cargo desde el 1 de octubre de 2024 hasta el 27 de noviembre de 2025.

Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México: De 2020 a 2024, habiendo sido previamente Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México (2018-2020).

Es fundadora de Morena y fue Senadora del Congreso de la Unión por la Ciudad de México en septiembre de 2024.

