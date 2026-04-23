Con documentos falsos: Así atraparon al contraalmirante Farías Laguna en Argentina

El contraalmirante Fernando Farías Laguna fue detenido en Argentina en un operativo entre la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y gracias a los mecanismos de cooperación internacional.

Ampliar

TE PODRÍA INTERESAR: Fernando Farías: ¿Qué pasó con el caso? FGR entrega investigación por huachicol fiscal

¿Cómo se logró la detención del contraalmirante?

Era buscado a nivel global mediante una ficha roja de Interpol, y el caso tomó meses de seguimiento estratégico y labores de inteligencia realizadas por el Gabinete de Seguridad de México, en colaboración con agencias de Estados Unidos y el gobierno argentino.

“Desde la emisión de la ficha roja, las instituciones de seguridad internacionales mantuvieron un seguimiento puntual del objetivo, fortaleciendo los mecanismos de cooperación, lo que permitió ubicar y concretar su detención”. —

Desde la emisión de la notificación internacional, las autoridades reforzaron los mecanismos de cooperación judicial para garantizar la localización del contraalmirante.

El Gobierno de México refrenda su compromiso en el combate a la delincuencia transnacional, destacando la efectividad de la coordinación entre organismos nacionales e internacionales.

En Marina la ley es para todos. pic.twitter.com/vN8k9ZIPPe — SEMAR México (@SEMAR_mx) April 23, 2026

TAMBIÉN PUEDES LEER: Polémica en caso Farías Laguna: Denuncian ocultamiento de pruebas por parte de Semar

¿De qué se le acusa?

Actualmente, las instituciones correspondientes dan seguimiento a los procesos legales conducentes. Se espera que el caso avance conforme a la normatividad vigente y a los protocolos de cooperación internacional para que el detenido enfrente la justicia.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, señaló que el detenido cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, conocido como huachicol fiscal.

“Fue detenido con fines de extradición y se encontraba en posesión de documentación falsa. Agradecemos la colaboración de las autoridades de Argentina y de UNIPOL en ese país”. —

Gracias a los mecanismos de intercambio de información y cooperación internacional, fue detenido en Argentina Fernando “N”, quien se encontraba prófugo de la justicia mexicana, como resultado de una operación coordinada entre la @SEMAR_mx, a través de la Unidad de Inteligencia… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 23, 2026

ENCUENTRA MÁS: El secreto familiar en la SEMAR: sobrinos de Ojeda, clave en el mayor desfalco del sexenio

¿Qué dice la defensa del detenido?

Por su parte, la firma Epigmenio Mendieta y Abogados, informa que ni la defensa ni la familia de Fernando Farías Laguna han sido notificados oficialmente de su detención por parte de ninguna autoridad, además de que no se han comunicado con su defendido.

“De confirmarse por las vías institucionales correspondientes, esta defensa se encuentra preparada para actuar de manera inmediata, particularmente en lo relativo al procedimiento de extradición, y será estrictamente vigilante de que se respeten en todo momento los derechos humanos y procesales de nuestro representado, garantizando que cualquier actuación se realice con apego irrestricto a la ley, tanto en territorio nacional como en el ámbito internacional”. —

Ampliar

Síguenos en Google News y encuentra más información