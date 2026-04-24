¿Por qué el contraalmirante Farías Laguna usaba documentos falsos? Su defensa responde

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La defensa legal del contralmirante Fernando Farías Laguna, detenido recientemente en Argentina, confirmó que su cliente solicitará asilo Farías político en dicho país sudamericano.

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¿Por qué solicitará asilo político en Argentina?

Epigmenio Mendieta, abogado del contralmirante Fernando Farías Laguna, confirmó que su cliente solicitará asilo político en Argentina, país donde fue detenido, debido a que teme por su integridad física y su vida.

Las condiciones actuales en México no garantizan un proceso justo, aseguró, debido al linchamiento mediático y un juicio anticipado en contra de los hermanos Farías Laguna.

En “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Epigmenio Mendieta explicó que la reciente audiencia en Argentina tuvo como fin principal la identificación plena del detenido, quien portaba documentación falsa al momento de su captura.

Al aire // Contralmirante detenido en Argentina pedirá asilo; teme por su vida.



Lo hablamos en #AsíLasCosasPM con @EnriqueEnVivo por #WRadio junto a Epigmenio Mendieta, abogado de Fernando Farías Laguna. pic.twitter.com/bG8VFZmFNK — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) April 25, 2026

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¿Qué argumentos presenta la defensa?

Justificó el uso de una identidad alterna como una medida de protección ante las presuntas amenazas derivadas de las denuncias que el propio Farías Laguna habría realizado anteriormente sobre la red de huachicol fiscal.

Respecto a las acusaciones de liderar una red criminal en puertos marítimos, el abogado sostuvo la inocencia de sus representados bajo el argumento de que carecían de la infraestructura necesaria para tales operaciones.

Destacó que los hermanos no poseían barcos tanque, patentes para el traslado de hidrocarburos, ni la flota de cientos de pipas o estaciones de servicio requeridas para distribuir el combustible, lo cual desestima la hipótesis de la Fiscalía.

El abogado también reveló dificultades en el acceso a la justicia, mencionando que no han podido conocer la carpeta de investigación completa porque la autoridad la ha clasificado como información de seguridad nacional.

Además, los peritajes oficiales de la Fiscalía han desestimado audios previamente difundidos, concluyendo que la voz captada en las grabaciones no corresponde a los involucrados, lo que debilita las pruebas presentadas hasta el momento.

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