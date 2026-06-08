Perfila bloque mayoritario a Yasmín Esquivel como presidenta de la SCJN en 2027

La mayoría de los actuales ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han decidido que la ministra Yasmín Esquivel Mossa sea la próxima presidenta de máximo tribunal, una vez que concluya el periodo de Hugo Aguilar en septiembre de 2027.

Fuentes del máximo tribunal con pleno conocimiento de las discusiones que se llevan a cabo a puerta cerrada confirmaron a Así las Cosas PM y Entorno MX la determinación que han alcanzado en charlas privadas la mayoría de las ministras y ministros. El diálogo sigue solo para tratar de convencer a indecisos.

¿Por qué se perfila Yasmín Esquivel para la presidencia de la SCJN?

Dicha determinación impacta las aspiraciones de Lenia Batres Guadarrama quien en diversas ocasiones ha sido señalada como sucesora de Hugo Aguilar Ortiz debido a que fue la que obtuvo la segunda mayor cantidad de votos en la elección judicial de 2025 y que, según lo estipulado en el artículo 94 constitucional, le daría el pase para asumir la presidencia en 2027.

De hecho, en el apartado de estadística judicial de la página oficial de la SCJN se había colocado hasta el viernes pasado un gráfico que señalaba que Lenia Batres sería la presidenta de la Corte en 2027, y luego le sucedería Yasmín Esquivel en 2029, y finalmente la ministra Loretta Ortiz en 2031. Ello siguiendo el orden de la cantidad de votos obtenidos. Pero el gráfico ya fue modificado este lunes y se retiraron los plazos señalados.

Las fuentes consultadas indicaron que ese calendario no tenía ningún efecto, ni tampoco la determinación de los votos que obtuvo Lenia Batres. Lo anterior ya que hay una contradicción en la Constitución debido a que el artículo 97 de la misma norma señala que serán los ministros quienes por mayoría de votos determinen quién asume la presidencia, sumado a que esto ocurrirá cada cuatro años.

“Dado que no hubo correcciones con la reforma judicial se abrió la puerta a que la presidencia (de la Corte) sea definida por el Pleno. Y lo que se ha determinado por la mayoría es que la Presidencia sí se renueve en 2027 pero que no la tome Lenia Batres. Ya hay un consenso interno para que la presidencia la asuma Yasmín Esquivel”, indicó una de las fuentes consultadas.

¿Existe una contradicción en la Constitución sobre la presidencia de la Corte?

Aunque de forma externa a la Corte no existe confirmación en ningún sentido e incluso, la percepción que ha predominado es que Batres asumiría la presidencia, las fuentes consultadas indicaron que para los ministros no hay duda de que la contradicción legal que quedó plasmada en la Carta Magna es suficientemente confusa para que sea el propio pleno el que lo resuelva.

En ese contexto, y dado que la determinación requiere la mayoría del pleno, es que las ministras y ministros han perfilado que Esquivel sea la elegida para convertirse en la segunda presidenta de la SCJN de la duodécima época del máximo tribunal.

¿Quiénes integran el bloque que respalda a Yasmín Esquivel?

De acuerdo con la información a la que se tuvo acceso, el bloque mayoritario de los ministros lo conforman la propia Esquivel, sumado a los ministros Giovanni Azael Figueroa Mejía, Arístides Rodrigo Guerrero García, Loretta Ortiz Ahl e Irving Espinoza Betanzo.

Por otro lado, la ministra Sara Irene Herrerías se mantiene en una posición indecisa sobre el tema. Por lo que hace al ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar, se prevé que adopte la postura que tenga Palacio Nacional llegado el momento.

Y quienes definitivamente se encuentran en contra del bloque mayoritario son la ministra Lenia Batres, quien ha defendido su postura de que ella debería ser la siguiente presidenta de la Corte, y la ministra María Estela Ríos, quien la apoya en dicha posición.

Contradicción constitucional existe: experta

Con independencia de quién asuma la titularidad de la presidencia de la Corte, la abogada, maestra y experta en Derecho Constitucional, Melissa Ayala, subrayó que es real el conflicto que existe respecto a versiones encontradas en la Constitución sobre cómo debe elegirse a la presidencia del máximo tribunal.

“El artículo 94 señala que la presidencia de la Corte la tendrá por dos años la persona que haya tenido más votos y después de esos dos años la segunda persona y así sucesivamente; pero el problema es que el artículo 97 señala que la tendrá la persona que resulte de una votación interna de ministros. Entonces hay una contradicción que ya no se corrigió en la reforma judicial.

En ese contexto, Ayala coincidió en que es el Pleno de la Corte el que tiene facultades para determinar lo procedente respecto al relevo en la presidencia del máximo tribunal. “Es una situación atípica”, concluyó.

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