De macarrones con queso a cóctel de camarones: así será el menú de los astronautas de la Misión Artemis II

La exploración espacial no solo avanza en tecnología, también en algo esencial: la comida. Los astronautas que participarán en la misión Artemis, el ambicioso programa de la NASA para regresar a la Luna, ya han revelado parte del menú que consumirán durante su viaje, y hay sorpresas.

🔴 Los astronautas de la misión Artemis II hablan sobre los tipos de comida que han consumido en el espacio y muestran varias bolsas, incluyendo un coctel de camarónpic.twitter.com/4ZsBSpJuFm — Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia) April 5, 2026

Lejos de los clásicos tubos de pasta sin sabor que caracterizaban las primeras misiones espaciales, hoy la alimentación en el espacio ha evolucionado. Entre la comida que se contemplan para Artemis destacan opciones como macarrones con queso, cóctel de camarones, tortillas, frutas deshidratadas y bebidas especialmente diseñadas para condiciones de microgravedad.

¿Qué comerán los astronautas en Artemis?

De acuerdo con información compartida por la NASA, el objetivo es ofrecer alimentos que no solo sean nutritivos, sino también agradables al paladar. Esto es clave en misiones largas, donde la salud mental y el bienestar de la tripulación son factores determinantes.

Los alimentos están diseñados para ser fáciles de consumir en el espacio, evitando migajas o líquidos que puedan flotar y dañar los equipos. Además, deben conservarse por largos periodos sin refrigeración, lo que implica procesos especiales de deshidratación o sellado.

La importancia de la comida en el espacio

La alimentación no es un detalle menor. En misiones como Artemis II, que llevará astronautas a la órbita de la Luna, el rendimiento físico y mental depende en gran parte de una dieta balanceada.

La NASA ha trabajado durante años en mejorar la calidad de los alimentos espaciales, incorporando sabores más familiares para los astronautas. Esto no solo ayuda a mantener la energía, sino también a reducir el estrés y la sensación de aislamiento.

¿Por qué cambia el menú espacial?

A medida que las misiones espaciales se vuelven más largas y complejas, la necesidad de mejorar la alimentación se vuelve prioritaria. En el futuro, cuando se planeen viajes a Marte, los astronautas podrían pasar meses o incluso años fuera de la Tierra.

Por ello, Artemis no solo representa un paso hacia la Luna, sino también un laboratorio para perfeccionar la vida en el espacio, incluida la comida.

En resumen, los nuevos menús demuestran que la exploración espacial ya no está peleada con el sabor. Ahora, incluso en el espacio, los astronautas podrán disfrutar de platillos que recuerdan a la Tierra mientras avanzan hacia nuevos horizontes.